Виктория Боня прокомментировала информацию о своей второй беременности

38-летняя Виктория Боня вступила в диалог с интернет-пользователями, которые подозревают, что она ждет ребенка.

На днях в личном блоге Виктории Бони появился новый пост, который вызвал у подписчиков немало вопросов. На фотографии Боня позирует в светло-бежевом длинном платье, которое подчеркивает ее несовершенную фигуру, хотя обычно звезда тщательно следит за собой и не позволяет подобного.

Многие фолловеры Виктории тут же заподозрили, что таким образом их любимица намекнула на свою вторую беременность, и завалили ее вопросами. Несколько часов назад Виктория все же вышла на связь с поклонниками и заявила: «Нет, я не беременна! В свой последний визит в Москву я действительно побывала в медицинском центре, занимающимся вопросами планирования ребенка. Там я делаю ежегодное обследование. Доверяю только нашим проверенным докторам».

Конечно, не исключено, что вскоре Виктория все-таки станет мамой во второй раз. Не так давно она рассказывала о том, что мечтает о рождении еще одного ребенка (у красотки уже есть дочка Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита). Но произойдет это, вероятно, уже после того, как она сыграет свадьбу с французским миллиардером Пьером Андюраном

Фото: Instagram