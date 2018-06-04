София Палеолог: какой она была на самом деле

Внешность великой княгини московской Софии Фоминичны (при рождении — Зои) Палеолог современники описывали как весьма привлекательную. На это имелось много причин. Ни один крестьянин, купец или придворный не смел даже заикнуться, что супруга московского князя не хороша собой. Красота и обаяние царственных женщин всегда сильно преувеличивались. И эта традиция была обычной как для России, так и для зарубежья.

Дворцовые обычаи

Люди, умело льстившие княгиням и княжнам, были обласканы их вниманием и добивались высокого положения в обществе. По этой причине льстецов при дворе всегда было в избытке. К тому же царственные дамы с высоты своего величия казались простым смертным очень привлекательными. Красоту московской княгини Софии Фоминичны воспевали многие придворные летописцы. Ей льстили все: бояре, послы и пр.

В то же время сохранились описания княгини в ранней юности. По происхождению она была гречанкой, темноволосой и кареглазой. Глаза поражали блеском и особой живостью, что очень украшало юную Софию. Молочно-белая кожа придавала ее облику аристократическое благородство. Наследница Палеологов была невысока ростом. В те времена в Европе в моде были худые девушки. София не соответствовала этому канону красоты, но лицом была очень даже хороша. Это отмечали многие.

Да и на Руси красивыми считались пышнотелые девицы. Когда Ивану III по европейским традициям прислали портрет будущей невесты, она ему сразу же понравилась. После такого заочного знакомства решение о браке было закреплено и невесту тут же вызвали в Московию.

Отблеск величия

София Палеолог была наследной византийской принцессой очень благородного рода. Несмотря на упадок Византии, девушка воспитывалась в небывалой роскоши. София с двумя младшими братьями рано осиротела. Еще в младенчестве они были перевезены в Рим. Опекуном детей стал кардинал Виссарион Никейский. Младшие Палеологи получили блестящее образование и соответствующее высокому происхождению содержание. [С-BLOCK]

Когда Софию сосватали за русского князя и она приехала на свою новую родину, девушка была несколько разочарована царившей при дворе скромностью. Здесь не было всего того, что окружало ее в Риме: не было так много золота и драгоценностей на стенах, не было расписанных лучшими живописцами потолков и изысканных античных скульптур. При этом новая московская княгиня почувствовала, что Русь ждет великое будущее. Она смогла полюбить эту страну.

София Фоминична ввела в обычай беспримерную дворцовую роскошь. С ее появления двор князя преобразился. Да и сама молодая княгиня всегда выступала перед придворными богато разодетой в парчу и жемчуга. Все эти украшения, а также горделивая стать и величественные манеры Софии придавали ей еще больше блеска в глазах придворных. Постепенно все это перенял и ее супруг. Двор московских князей, до этого не пленявший изысканностью, буквально расцвел.

Отблеск мудрости

Уже в наше время по форме черепа княгини было реконструирована ее внешность (какой княгиня была уже в зрелом возрасте). Перед учеными предстала самая обычная женщина с несколько грубоватыми чертами лица. Никакой особой прелести, неземной красоты или пленительного женственного очарования в ее облике не было. Пропорции вполне гармоничны, но лицо слегка одутловато, а овал лица оплывший.

Практически единственным украшением являются умные глаза образованной и умудренной опытом женщины. За этот острый ум простой народ считал великую княгиню Софию ведьмой, что можно считать практически комплиментом. Ведьмами в то время называли исключительно независимых и очень умных женщин. София Палеолог привезла с собой в качестве приданого, помимо прочего, и огромную коллекцию книг. Впоследствии она легла в основу знаменитой библиотеки Ивана Грозного

В то же время нельзя сказать, что княгиня была дурна собой. В браке с Иваном III у нее родилось — по разным источникам — 7 или 9 детей. Это может быть вполне достаточным доказательством того, что супруг считал Софию Фоминичну вполне привлекательной женщиной. Конечно, после стольких родов да еще и при обильном московском столе к старости княгиня сильно располнела. Но даже это не умаляло ее достоинств как перед супругом, так и перед простым народом.