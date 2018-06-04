Джиджи Хадид не одобряет роман Беллы и The Weeknd

Уже два дня в социальных сетях мы наслаждаемся романтическими выходными в Париже Беллы Хадид и The. После месячного перерыва парочка снова появилась вместе, и снова во Франции! Судя по снимкам, эти двое действительно счастливы!

Зато старшая сестра Джиджи не находила себе места в Нью-Йорке! По словам инсайдеров, родственница категорически против возвращения младшенькой к Абелю, который полтора года назад жестоко бросил её ради Селены Гомес.

«Он снова сделает ей больно! Почему она ему верит! The — хороший парень, но не для моей сестры», — приводит мнение Джиджи Нью-Йоркская пресса. Что самое интересное, Белла не одобряет роман Джиджи с Зейном, который также периодически «треплет» нервы своей возлюбленной! Надеемся, двум самым популярным сестрам планеты удастся примириться с ухажерами друг друга!