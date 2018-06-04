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Джиджи Хадид не одобряет роман Беллы и The Weeknd
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Джиджи Хадид не одобряет роман Беллы и The Weeknd 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Уже два дня в социальных сетях мы наслаждаемся романтическими выходными в Париже Беллы Хадид и The. После месячного перерыва парочка снова появилась вместе, и снова во Франции! Судя по снимкам, эти двое действительно счастливы!
Зато старшая сестра Джиджи не находила себе места в Нью-Йорке! По словам инсайдеров, родственница категорически против возвращения младшенькой к Абелю, который полтора года назад жестоко бросил её ради Селены Гомес.
«Он снова сделает ей больно! Почему она ему верит! The — хороший парень, но не для моей сестры», — приводит мнение Джиджи Нью-Йоркская пресса. Что самое интересное, Белла не одобряет роман Джиджи с Зейном, который также периодически «треплет» нервы своей возлюбленной! Надеемся, двум самым популярным сестрам планеты удастся примириться с ухажерами друг друга!
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