Как не надо учить английскому: 7 классических ошибок педагогов

Ваш ребенок весь год ходил к репетитору или активно занимался языком на школьных уроках, но результата нет? Возможно, педагог допускал одну из этих ошибок.

Екатерина Дмитриева , преподаватель английского языка и редактор Puzzle English, уже рассказывала «Летидору», из-за каких родительских ошибок дети теряют интерес к изучению иностранных языков. Но, как известно, желание ребенка заниматься английским зависит не только от мамы и папы, но и от педагога. Поэтому Екатерина собрала для нас эксклюзивную информацию: какие ошибки допускают те, кому мы доверяем обучение своих детей.

Екатерина Дмитриева

Ошибка №1. Слишком большое внимание к грамматике

Итак, первая ошибка, которую допускают педагоги английского языка, когда речь заходит о громоздких и сложносочиненных правилах, — это слишком большое внимание к разделу грамматики.

Казалось бы, как может навредить тщательность в этой области языкознания? Достаточно легко.

Чрезмерное усердие в каком-то одном вопросе отнимает возможность концентрироваться на чем-то еще.

Такая незамысловатая истина иногда доводит преподавателей, родителей и детей до того, что они напрочь забывают о фонетике, чтении, разговорной практике и самом английском языке, пытаясь отличить первый Conditional от второго. Будто все эти составляющие никак не связаны между собой. Хотя никакая грамматика не пригодится, если вам не с кем поделиться своими победами из разряда: «If I hadn't learnt English with a native speaker, I wouldn’t work in London now» (Если бы я не учил английский с носителем, я бы не работал в Лондоне сейчас).

А еще мало смысла в нескончаемых упражнениях, если вы не можете посочувствовать медвежонку, когда его не пускают в зоопарк с фразой: «Pets aren’t allowed» (Домашним питомцам вход запрещен).

Помните: чем зубрить правила без практики и перспективы применения в реальной жизни, лучше уж вовсе отказаться от затеи выучить грамматику и не тратить силы зря.

Ошибка №2. Немотивирующий и скучный контекст

Вторая ошибка, на которую то и дело натыкаются современные школьники, — это не особо подходящий для них контекст. Довольно сложно вообще что-либо реализовывать в жизни без интереса. Даже взрослому человеку. А замотивировать детей — вдвойне сложная задача.

Поэтому если вы хотите, чтобы ваш мальчик наконец запомнил эти неправильные глаголы, просто обратите внимание, через что он пытается к ним подступиться.

Это в 80% случаев лишенные смысла тексты про какого-то Джона, который заслужил, чтобы его биографию пересказывали целые поколения, лишь тем, что он сходил в магазин в Past Simple.

Может показаться, что контекст — это не главное, ведь ребенок встретился со словом went, и теперь он знает вторую форму глагола go. Но ваше чадо вряд ли это запомнило.

Если в памяти что-то и осталось, то надолго ли? Почему? Потому что, скорее всего, ученик запоминал последовательность дурацких действий: «Сначала позавтракал, потом умылся… Или наоборот? А потом оделся или пошел в душ?»

Ваш ребенок занимается подобной «долбежкой», и доказательством служит тот факт, что вы, вероятно, сделали уже миллиард упражнений, где встречалось проклятое went. А «дырявая голова» все не может запомнить знаменитый «второй столбик». Попробуйте предложить мальчику поговорить о реальном вчерашнем дне.

Людям (и особенно детям) интересно то, что касается их самих.

Включите малыша в диалог интересной историей из собственной жизни: «Yesterday I was going to visit your aunt. But when I came she…»

И дальше — некий жест удивления. Поверьте, так в памяти юного лингвиста came закрепится куда быстрее.

Разумеется, ваша история — лишь подготовительная платформа для того, чтобы ребенок начал использовать конструкции в живой речи. Не купайтесь в собственных знаниях. Позвольте высказаться маленькому полиглоту.

Ошибка №3. Требование зубрить грамматические правила

Еще одна ошибка — это надежда на то, что понимание системы и конкретное знание есть одно и то же.

Педагогам зачастую кажется: если они доходчиво объяснили ребенку, что такое Past Simple, когда именно время используется и что такое неправильные глаголы, в его голове went, came и did должны формироваться как бы автоматически.

Но на то они и неправильные, что по аналогии их не воспроизведешь. В этом случае Леночке или Васеньке надо давать подсказки.

К примеру, у вас диалог про вчерашние дела. Не набрасывайтесь на ребенка со всей таблицей, которую он так и не сумел выучить. Дайте ему листочек, на котором будут прописаны либо прорисованы возможные варианты: wrote a letter, did my homework, bought some bread.

Спросите, писал ли ребенок вчера письмо («Did you write a letter yesterday?»). Имея на руках подсказку, ваше чадо будет думать о смысле и о том, что ему отвечать, а не как.

Если поставить в качестве основной задачи при изучении грамматики запоминание, что ж… юное дарование не будет осваивать и присваивать суть языка.

Ребенок посвятит свои труды «вспоминанию».

Поэтому лучше дать ребенку двигаться по мысли (даже если это требует подсказок).

Ошибка №4. Работа от частностей к общему

Если зациклиться на деталях, можно закопаться в такие тонкости законов английского языка, что выбраться на поверхность станет целой проблемой. Поэтому еще одна ошибка при изучении грамматики — это работа от частного к общему.

Многим педагогам думается, будто из искусственной среды упражнений, каждое из которых направлено на проработку отдельного правила, удобнее перевести ученика в естественное, живое использование грамматики в речи.

Однако все ровно наоборот!

Русский ребенок знает, что мама идет в магазин за молоком, а не за молока — до того, как знакомится с падежами.

А когда первоклашка читает в книге «…кто сидел на моем стуле?», ему не нужно объяснять суть прошедшего времени, чтобы он понял смысл вопроса.

К грамматике английского также стоит подступать, опираясь на принцип «вторичности» этой самой грамматики. Безусловно, не имеется в виду, будто она вовсе не важна. Как раз наоборот! Законы построения языка бесценны, но их формулировка де-юре должна происходить, когда дети уже познакомились с правилами де-факто.

И им остается лишь сопоставить очевидные конструкции из собственного опыта с сухим и официальным объяснением.

Когда ваш ребенок три раза прочитает «Алису в стране чудес», Conditional ему покорится без всяких сомнений: «We won't talk about cats, or dogs either, if you don't like them!» Причем еще до того, как он узнает о существовании первого типа условных предложений.

Ошибка №5. Дробление общего правила на несколько мелких

Схожие корни имеет ошибка под названием сепаратизм. Педагоги не просто стараются ухватиться за единственный постулат в английской грамматике, они намеренно дробят одно правило на несколько не слишком естественных подтеорий, чтобы потом начать собирать этот «пазл» заново.

Так, к примеру, происходит с временами.

На самом деле все прошедшие, настоящие и будущие времена английского — это единая общая истина.

Не стоит зубрить сначала Present Continious, потом отдельно Past и делать совсем другую историю из «будущего продолжительного». Как только ребенок приступает к изучению времен, стоит сразу развернуть перед юным созданием знаменитую таблицу 3 х 3, где есть все «пасты» и «перфекты». Не для заучивания наизусть, а для понимания общей картины.

Ведь мы с вами отлично знаем, что текстами из упражнений на Past (I worked yesterday. He liked tennis. She ate a cake) в реальности никто не разговаривает. В живой речи встречаются сразу несколько времен, причем иногда в одном предложении. А значит, и их согласование — это тоже не отдельное правило, которое предстоит когда-то там выучить. Это та же часть цельного временного закона.

Предложите ребенку обсудить, что вы делаете конкретно сейчас, что делали вчера в это же время и что планируете завтра — вот и получите целый ряд Continious: «Now I’m talking to you, of course. Yesterday I was talking to my granny at 6. Tomorrow I will be talking to Ann in the evening».

Желательно, конечно, поговорить о настоящих намерениях и фактах вашей жизни. Вот и пройдено сразу три времени. А не треть с половинкой на четвертинку.

Ошибка №6. Объяснение грамматики на русском языке

Трудно разрешимая для многих педагогов дилемма — это разъяснение английской грамматики непосредственно на английском.

Тем не менее, если педагог постоянно повторяет, что Past Perfect — это некое «прошедшее совершенное», его ученики — заложники грубейшей ошибки.

Чужой язык — философия мышления, включающая явления, которым невозможно найти аналоги в иных системах. Ведь если название времени еще как-то можно «транскрибировать», то таких фокусов, как артикли, в русском языке в принципе не существует.

Ошибка №7. Запугивание уровнем сложности

И последняя ошибка, о которой есть смысл написать, — это запугивание непреодолимостью и невероятной сложностью правил.

Вместо того чтобы придумать забавные ситуации, проиграть сюжеты из сказок, устроить интервью между детьми, педагоги с непоколебимой серьезностью на лице сообщают:

«А теперь, друг мой, тебя ждет самый сложный из всех перфектов перфект! Когда ты постигнешь его, ты станешь мудрым перфектоведом».

Не хватает только обряда посвящения мечом и огнем. Ребенок после такого заявления имеет полное право выключить мозг. Конечно! Это что же ему такое предстоит сделать и выучить? Очевидно одно — что-то совсем непостижимое. Но только вспомните, сколько окончаний, спряжений и падежей в русском языке! Тем не менее, все почему-то уверены, что эта вершина по плечу любому. И никаких страшилок.

Так что упрощайте! Не рассказывайте баечку про девять времен — их всего три. Остальное — оттенки.

Если сомнения все же закрадываются, подумайте, как несчастные иностранцы справляются с Достоевским в оригинале! Это вам не рассказы О’Генри. Да простят меня американцы!

Итак, говорите, играйте, создавайте естественную среду и вынимайте грамматику из реальности, а не выкорчевывайте ее из правил, чтобы сформулировать искусственный бункер самостоятельно придуманного английского — он уже создан до вас. Не надо ничего изобретать!

