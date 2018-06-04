Как принимать решения в стрессе?

Ругая себя за глупые промахи в стрессовых ситуациях, мы забываем учитывать многие аспекты. Согласитесь, что вы выбрали тот или иной тип поведения неспроста. Не потому что вы не умны или не сообразительны. Иначе вы бы не критиковали себя вовсе. Есть вещи, которые, к сожалению, мы не можем контролировать. Почему так? Давайте разбираться.

Почему мы ошибаемся?

Вы идете по темному переулку и слышите крики о помощи. Как бы вы поступили? А теперь правильный ответ: вы не можете сказать наверняка. Все предположения, которые вы сейчас можете озвучить, это только мысли, которые не имеют прямого отношения к вашему поведению в стрессе. Ученые доказали, что поведение напрямую зависит от того, какую команду дал в тот или иной момент наш мозг. И если он дал команду бежать — вы бежите, невзирая на все общественные предписания о помощи ближнему. Если дал команду сражаться с противником — бросаетесь на крики о помощи. От чего зависит команда мозга? От большого количества факторов: от типа нервной системы, от предыдущего опыта, от выраженности инстинкта самосохранения, от того, что вы делали накануне, от ваших убеждений, которые укоренились на бессознательном уровне.

Если в компании друзей вы слышите фразу: «я бы в этой ситуации…», уточните, а попадал ли человек в такие ситуации в реальной жизни? Вы можете сделать выводы, только основываясь на практическом опыте. Все, что живет в голове (мысли о себе и своем поведении) — это продукт фантазии. Именно поэтому, после того, как стрессовая ситуация закончилась, мы думаем: «надо было не бежать, а вызвать полицию», или «надо было избежать драки», или «надо было четко сформулировать мысль, а не бубнить что-то под нос». Все это голос сознания, которое ориентируется на общественные нормы, но никак не связано с вашим реальным поведением. В мечтах мы все супергерои.

Почему мы неправильно прогнозируем?

Потому что мы не знаем себя досконально. Мы думаем: «я умный, добрый и воспитанный человек». Но это лишь один из вариантов нашего поведения. Под давлением тех или иных обстоятельств, мы меняемся. У нас нет статичной личности, которая всегда ведет себя одинаково. То, что наше поведение связано с происходящим вокруг, доказывают тысячи экспериментов. Вот некоторые из них.

Эксперимент с дымом

Представьте, что вы находитесь в комнате в компании 9 незнакомых людей. Вам необходимо заполнить анкету о приеме на работу. И вдруг из-под двери повалил дым. Как вы поступите в этой ситуации? Так же, как и поступили бы нормальные люди: скорее всего, встанете и выйдете из комнаты. Но во второй раз, к людям, заполнявшим анкеты, подсадили двух актеров, которые абсолютно спокойно реагировали на дым: продолжали писать на листке, изредка потирая глаза. В этой ситуации помещение покинули только 10% испытуемых. Возможно, вам кажется, что вы бы точно не бездействовали. Наверняка, так же думали и 90% людей, оставшихся сидеть в комнате.

Вывод: в присутствии пассивных личностей мы иначе реагируем на стресс и склонны к бездействию.

Эксперимент со священником

К священнику пришла делегация, которая утверждала, что его проповеди пользуются большой популярностью и люди пришли в соседнюю церковь, желая послушать их вновь. При этом делегация постоянно поторапливала служителя церкви, ведь «все уже собрались». По дороге в церковь был устроен эксперимент: подставной человек изображал припадок и просил о помощи. Большинство священников, проходивших мимо, «не заметили» этот неловкий момент и не оказали помощи. Они понадеялись на других людей или были слишком увлечены предстоящей проповедью, которая, кстати сказать, посвящалась помощи ближнему.

Вывод: рассказывать о добрых делах и делать их на практике — разные вещи. Но это еще не все. Мы автоматически приписываем людям, совершающим определенные поступки, большую вероятность того или иного поведения в дальнейшем. Если человек мило поздоровался и улыбнулся, пропустил вас вперед, погладил кошку и сказал, что работает детским врачом, значит, это «хороший» человек. На самом деле, это не так. Он может быть кем угодно, но мы усматриваем причинно-следственную связь там, где ее нет. И делаем ошибки в прогнозах и своего, и чужого поведения.

Эксперимент с током

Эксперимент Стэнли Милгрэма признан одним из самых жестоких. В эксперименте участвовал экспериментатор (авторитетная личность), один реальный испытуемый и один подставной актер, о подлинной роли которого испытуемый не догадывался. Испытуемый и актер вытянули жребий: испытуемый вытянул роль «учителя», а актер — «ученика» (результат жребия тоже был подстроен). В итоге, «ученик» (актер) должен был решать задачи и заучивать информацию. «Учитель» — проверять, верно ли «ученик» выполняет задания. «Учителя» уводили в другую комнату и сажали за стол с прибором. Экспериментатор объяснял «учителю», что при нажатии на рычаги, «ученик» получит разряд тока, причем этот разряд можно увеличивать. Такое наказание соответствовало неверному ответу «ученика».

На самом деле актера током не били, но испытуемый не мог догадаться об этом: если он нажимал на рычаг, из соседней комнаты был слышен стон или крик. «Ученик» специально отвечал на вопросы неправильно, и делал вид, что с каждым увеличением напряжения, ему становится больнее. Экспериментатор уверял «учителя», что останавливаться не стоит, поскольку это нужно для чистоты эксперимента. В итоге 65% людей довели разряд тока до той отметки, которая была отмечена как смертельная.

Выводы: под давлением авторитета и власти большинство из нас могут причинить вред (иногда смертельный) другому человеку, даже если он невиновен.

Три угла оценки ситуации

Попадая в экстремальную ситуацию, необходимо понимать, что наш выбор обусловлен давлением авторитетов, инстинктом самосохранения и тем опытом, который хранится в подсознании. Если у вас нет времени на принятие решения, придется выбирать автоматизм: какое решение ваш мозг подкинет, на том вы и остановитесь. Но если подумать можно, постарайтесь оценить ситуацию под несколькими углами.

Первый угол: риски

Во-первых, оцените все возможные перспективы. Как в эксперименте с дымом: подумайте, чем может обернуться полное бездействие? Вам нужно прикинуть несколько вариантов развития событий: самый благоприятный, самый неблагоприятный и неожиданный. Действуйте так, чтобы исключить неблагоприятный вариант. Тогда, в случае с дымом, вы просто выйдете из комнаты и предупредите службу безопасности о происходящем. То же самое касается криков о помощи: если вы вызовете полицию, то нагрузите двух полицейских работой и, возможно, будете выступать как свидетель. Но если не вызовете, возможно, кто-то потеряет жизнь. Всегда старайтесь исключить самый экстремальный вариант, и из двух зол выбирайте меньшее. Даже если не хочется тратить свое время и силы.

Второй угол: давление

Если вы сомневаетесь в том решении, которое принимаете, подумайте, есть ли кто-то, кто в данный момент совершает давление на вас? Может, это друг, родитель, или негласный авторитет. Всем известно, что людей в форме мы боимся, а людям в белых халатах доверяем. Подумайте, а надо ли вести себя в соответствии с принятыми стереотипами? Если человек в белом халате протягивает вам таблетку, это не значит, что ее можно пить. Если к вам подошел полицейский, который говорит, что «вам нужно пройти в участок», постарайтесь пренебречь авторитетом и вспомните, что не помешает увидеть его удостоверение, записать ФИО, и позвонить в участок для того чтобы уточнить, а работает ли там этот персонаж.

Третий угол: настрой

Мы нередко принимаем решения в соответствии с настроением и обстановкой. Как известно, в местах, где есть урны и сравнительно чисто, люди мусорят меньше. Но те же люди кидают бумажки и бутылки на территориях, которые уже замусорены и выглядят неприглядно. Казалось бы, человек один и тот же, а настрой разный. То же самое касается поведения в экстремальных ситуациях. Если вы посмотрите пару социальных экспериментов и фильмов о взаимопомощи, то, скорее всего, придете на помощь человеку, который скорчился от боли на тротуаре. Если вы будете настроены иначе: задумчивы, растеряны, расстроены, — бедняга может столкнуться с вашим равнодушием. Прежде чем принять решение, поймите, что на вас оказывает влияние настрой, и подумайте логически, как лучше поступить в данный момент. А еще имеет смысл смотреть документальное кино об основах безопасности — информация отложится в мозге и сыграет положительную службу в нужный момент.

Правильное дыхание

Не стоит забывать о том, что недостаток кислорода усиливает стресс. Как только происходит нечто неприятное или волнительное, мы автоматически пытаемся затаиться и перестаем дышать. А нужно расслабиться и сделать несколько глубоких вдохов: тип дыхания лучше чередовать. Сначала, при вдохе необходимо раскрыть грудную клетку, расправляя плечи. После 2-3 «грудных» вдохов, меняем тип дыхания и при поступлении воздуха внутрь максимально надуваем живот. Такой вариант дыхательных упражнений расслабит и приведет в состояние равновесия. Стрессовые ситуации бывают повсюду, даже в офисе. А вам достаточно сделать 6-7 глубоких вдохов, и вы уже готовы вести конструктивных диалог.

Пауза

Если вы попали в ситуацию давления, сделайте паузу. Давайте представим, что в торговом центре вас окружили продавцы и вы в шаге от серьезной покупки. Или вы уже готовы довериться новому банку и его кредитной программе. Или на отдыхе к вам подошел гид, который уже готов продать все экскурсии для веселого времяпровождения. Все вышеперечисленные ситуации — стрессовые. Если вы теряете почву под ногами, а от вас требуют немедленного решения, скажите: «Стоп!». Вам нужна пауза, чтобы подумать. В условиях подобного давления не стоит принимать решение. Отойдите в сторону, езжайте домой, идите, куда глаза глядят, только вернитесь в привычную комфортную ситуацию. Тогда вы сделаете правильный выбор. То же самое касается ультиматумов, связанных с личными отношениями.

Умный выбор

Мы можем научиться делать умный выбор благодаря труду итальянского экономиста. Карло Чиполла провел множество экспериментов и исследовал лауреатов Нобелевской премии, белых воротничков, неимущих, жителей разных районов и городов. Он пришел к выводу, что в любой социальной группе встречаются 4 типа людей: Глупцы, Простаки, Умники и Бандиты. Причем, везде в равных пропорциях.

Глупцы наносят вред другому человеку или группе людей, при этом, не получая выгоды. Бандиты тоже наносят вред, но исключительно ради собственной выгоды. Простаки несут потери сами, но приносят выгоду другим. А Умники приносят пользу и себе, и другим.

Самый опасный тип, по мнению Карло — Глупцы. Во-первых, они не приносят пользы никому: ни себе, ни другим. Во-вторых, их логику невозможно предсказать, она всегда недоступна, перед ней «бессильны даже Боги». Попадая в экстремальную ситуацию, попробуйте найти решение, которое будет полезно всем участникам ситуации, включая вас. И, конечно, делайте скидку на то, что рядом с вами могут оказаться Глупцы, которые пустят под откос все ваши планы. Но, предупрежден, значит, вооружен.