Галокамера в Москве — кому и зачем?

А еще массаж, спа-капсула, криосауна — где вы сможете расслабиться этим летом?

Новый салон располагается в самом центре Москвы, на Большом Патриаршем переулке. В «меню» — внушительное количество услуг, от разных видов массажа до галокамеры — главной гордости студии. Внешне она похожа на соляную комнату, оказавшись в которой, чувствуешь себя как в природных соляных копиях. Процедура поможет укрепит! иммунитет, снять стресс, невроз и справиться с дыхательными заболеванями и даже с депрессией. Особенно актуальна галокамера для тех, кто страдает аллергией — процедура облегчит симптомы и очистит легкие от нежелательных влияний окружающей среды.

Также в студии можно избавиться от отеков с помощью фитобочки, попробовать процедуры в спа-капсуле и побороть целлюлит с помощью курса гидромассажа и ванн Клеопатры.

За красоту и здоровье в таком формате отвечает основательница салона — врач дерматолог-косметолог Светлана Кононенко с опытом работы более 20-ти лет.

Текст: Анна Бонд