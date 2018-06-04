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Галокамера в Москве — кому и зачем?
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Галокамера в Москве — кому и зачем? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
А еще массаж, спа-капсула, криосауна — где вы сможете расслабиться этим летом?
Новый салон располагается в самом центре Москвы, на Большом Патриаршем переулке. В «меню» — внушительное количество услуг, от разных видов массажа до галокамеры — главной гордости студии. Внешне она похожа на соляную комнату, оказавшись в которой, чувствуешь себя как в природных соляных копиях. Процедура поможет укрепит! иммунитет, снять стресс, невроз и справиться с дыхательными заболеванями и даже с депрессией. Особенно актуальна галокамера для тех, кто страдает аллергией — процедура облегчит симптомы и очистит легкие от нежелательных влияний окружающей среды.
Также в студии можно избавиться от отеков с помощью фитобочки, попробовать процедуры в спа-капсуле и побороть целлюлит с помощью курса гидромассажа и ванн Клеопатры.
За красоту и здоровье в таком формате отвечает основательница салона — врач дерматолог-косметолог Светлана Кононенко с опытом работы более 20-ти лет.
Текст: Анна Бонд
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