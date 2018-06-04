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Стало известно, где будет рожать Нюша
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Стало известно, где будет рожать Нюша 

Letidor.ru 56 минут назад
Фото: Letidor.ru
Контракт на услуги врачей и роддома обошелся звезде в 1 млн рублей.
Журналистам удалось выяснить, что певица Нюша уже выбрала место, в котором появится на свет ее первенец. Так, по данным знакомых артистки и ее мужа Игоря Сивова звезда планирует стать мамой в клиническом госпитале «Лапино».
Сейчас они основательно готовятся к новой роли. Нюше даже пришлось полежать на сохранении. Выбор сразу пал на «Лапино», где появляются на свет дети многих знаменитостей. Плюс там хорошая система охраны. Просто так не попасть. Для ВИП-клиентов существует отдельный вход. Нюша, которая находится на пятом месяце, уже заключила контракт на ведение беременности и роды стоимостью 1 млн рублей. Сейчас певица наблюдается у лучших акушеров-гинекологов госпиталя,
— рассказали «СтарХиту» в окружении пары.
По их словам, за эту ценю клиент госпиталя традицонно получает пятиразовое питание, неограниченное количество консультаций, обследования. А первые несколько дней после родов Нюша сможет провести вместе с малышом в отдельной комфортабельной палате.
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)
28 Май 2018 в 11:57 PDT  Стоит отметить, что сама певица данную информацию пока не подтвердила. Однако, напомним, что ранее звезду уже видели в клиническом госпитале «Лапино». Это произошло еще до официального подтверждения беременности Нюшей. Кроме того, данный роддом выбирают многие знаменитости страны.
Напомним, в январе 2017 года Нюша объявила о помолвке с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Некоторое время спустя СМИ сообщили, что пара сыграла тайную свадьбу. С тех пор в прессе и социальных сетях то и дело появлялись слухи о беременности звезды. И вот, на днях, она сама официально подтвердила, что скоро впервые станет мамой. Кстати, отдыхать звезда пока не планирует. Она активно работает, а недавно еще и выпустила первую коллекцию собственного бренда одежды.
👋😘 С чего началось ваше лето? #нюша #nyusha
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)
2 Июн 2018 в 9:07 PDT  Фото: Instagram@nyushanyusha_
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