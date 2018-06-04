В Мособлдуме считают несвоевременным введение обязательной маркировки продуктов цветами светофора

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев считает несвоевременным ввод обязательной маркировки продуктов питания цветами светофора. Об этом депутат сообщил Агентству городских новостей «Москва» , отвечая на вопрос о необходимости обязать производителей продуктов питания маркировать продукты.

«Я считаю, что идея (маркировки продуктов питания цветами светофора — прим. Агентства «Москва») должна базироваться именно на принципе добровольности. Дело в том, что, если сделать эту маркировку обязательной, на мой взгляд, это может привести к подорожанию продуктов питания. Появление зеленого стикера на продуктах может привести к тому, что эти продукты вырастут в цене. Мы крайне не заинтересованы в том, чтобы вот так разгонять цену на потребительскую корзину, и пока эта угроза теоретически возможна, я считаю, вводить эту маркировку в обязательном порядке — несвоевременно. Хотя с точки зрения здоровья, информирования граждан о качестве продукта, считаю это хорошим нововведением, но именно добровольно», — считает депутат.

Он добавил, что производитель и так заинтересован в том, чтобы показать достоинство своего продукта, а именно его экологичность, ориентированность на сохранение здоровья человека.

1 июня 2018 г. стартовал проект добровольной маркировки продуктов питания «Светофор», инициатором которого является Роспотребнадзор . Первым в продажу поступит промаркированное мороженое компании Unilever. В течение июня маркировку «Светофор» на свою продукцию нанесут производитель молочной продукции и производитель продукции из мяса птицы.

Добровольная маркировка «Светофор» предполагает цветовую индикацию (зеленую, желтую и красную), нанесенную на упаковку продуктов питания в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ.