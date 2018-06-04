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Сестра Ольги Рапунцель ждет первенца
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Сестра Ольги Рапунцель ждет первенца 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой. Своему избраннику она подарила дочку. Теперь девушка практически каждый пост в соцсети посвящает ребенку и делает все, чтобы позаботиться о новорожденном. Как известно, участницей телестройки является и ее сестра Алена Савкина, которую чаще называют Рапунцель. Девушка очень быстро стала популярна на проекте и нашла свою любовь в лице Ильи Яббарова.
На днях стало известно, что Алена беременна. Радостной новостью поделился будущий отец малыша, а позже и сама девушка объявила об этом поклонникам. «У меня была задержка, и Илья купил тест. Утром я ему показала его, там был положительный результат. Было состояние эйфории и неожиданности», — поделилась Рапунцель. Она также отметила, что находится на четвертой недели беременности. Поклонники принялись поздравлять влюбленных со скорым пополнением в семье.
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«Легких родов. Какая вы красотка», «Поздравляю вас. Быстро у вас получилось, умнички! Здоровья будущей мамочке и ляльке», «Береги себя особенно на таком раннем сроке! Илья на самом деле изменился это очевидно!», — стали комментировать пост подписчики. Рапунцель призналась, что мечтает о мальчике, а ее возлюбленный о девочке. Уже совсем скоро они хотят сделать УЗИ и выяснить пол будущего ребенка.
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