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Роскачество проверит, из чего делают пиво
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Роскачество проверит, из чего делают пиво 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Всего будут исследованы напитки 40 торговых марок, как отечественных, так и импортных. В том числе организация планирует купить пиво одного и того же бренда, произведенного в нашей стране и за границей, и сравнить, совпадает ли оно по качеству.
Каждый напиток протестируют на кислотность, процент содержания спирта, цвет, высоту пены и другие параметры.
Кроме того, будет проведена уникальная проверка движения фталатов — это вредные вещества, способные перейти из низкокачественной пластиковой бутылки в напиток.
Также эксперты выяснят, достаточно ли в пиве солода, не нарушается ли процесс брожения, не добавляются ли красители, подсластители и ароматизаторы (что запрещено законодательством).
Тем временем, эксперты Роскачества дали несколько советов, как отличить качественное пиво от некачественного. Так, если пена сохраняется на напитке меньше трех минут, значит, его качество — сомнительно. Важно следить за сроком годности — он должен быть не дольше шести месяцев с момента розлива.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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