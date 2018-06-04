По примеру Робинзона. Жизненно важные советы тем, кто собрался на природу

«АиФ-Челябинск» предлагает небольшой курс выживания, который будет полезен всем, кто собирается на природу, да и просто может пригодиться когда-нибудь в жизни. Он составлен с учетом советов бывалых туристов, сотрудников МЧС и других экстренных ведомств.

Подготовка

Собираясь в лес даже на несколько часов, нужно всегда помнить, что обстоятельства могут резко измениться: сломается машина, испортится погода, станет плохо со здоровьем, подведет глазомер… И приятное времяпрепровождение в поисках, к примеру, ягод, может закончиться долгим блужданием по лесным дебрям в поисках людей. Даже опытные туристы единогласны: заблудиться даже в знакомых местах может любой.

«Вел как-то группу по маршруту, которым ходил до того раза три, — вспоминает мастер спорта по туризму Анатолий Петров . — Разбили лагерь. Я отправился за 10 километров ближайшую деревню за продуктами, расположенную на другом берегу реки Ай. Прямиком в одну сторону — часа два-два с половиной. Карту оставил. Зачем? Я же уже не в первый раз тут хожу. Взял направление на мост. Через какое-то время выхожу к реке — а его нет! Или смыло весенним половодьем, или я не туда вышел. Пошел берегом искать брод. А там повсюду скалы, пришлось уходить от реки вглубь леса. Когда увидел совершенно незнакомые места, то понял, что заблудился. А тут еще небо тучами заволокло. Пришлось вспоминать весь свой тридцатилетний опыт. Проплутал я тогда почти до ночи и «намотал» больше 50 километров. Причем до деревни так и не дошел, вернулся назад в лагерь».

Поэтому к любой вылазке в лес нужно подготовиться обстоятельно. Это не значит, что придется тащить на плечах двадцатикилограммовый рюкзак с разным туристическим скарбом, но несколько незаменимых и не очень громоздких вещей взять с собой нужно обязательно.

Человеку, оказавшемуся в экстремальных условиях окружающей среды, важны три вещи: место для ночлега, еда и питье, а также средства, с помощью которых можно подать сигнал бедствия.

Поэтому берем с собой несколько самых необходимых предметов, кроме тех, что вы уже приготовили.

Запас пищи: кроме запланированного «перекуса», имеет смысл взять с собой пару банок консервов — они помогут продержаться сутки-другие. Кроме того, важно взять максимальный запас воды, но ровно столько, чтобы было не тяжело нести.

Спички. Фонарик. Полиэтилен. Туристический нож и топорик. Компас. Клубок ваты и бинт. Моток бечевки или старые шнурки. Как этот разнородный набор сможет не просто облегчить, но в ряде ситуаций и спасти жизнь — чуть позже.

Те, кто ориентируется по картам, могут распечатать фрагмент нужной местности из компьютера в масштабе 500 метров в одном сантиметре, или один километр.

И обязательно удобная обувь. Лучше, если это будут легкие сапоги или непромокаемые туристические ботинки. Обувать в длительную пешую прогулку новые неразношенные кроссовки или сапоги ни в коем случае нельзя. В них ноги быстро устанут и, само собой, будут гарантированы мозоли.

Те, кто имеет хронические заболевания и вынужден регулярно принимать препараты, должны взять запас этих лекарств с расчетом на два-три дня.

Перед вылазкой нужно «под завязку» зарядить мобильный телефон. А если есть внешний аккумулятор, взять и его. Заранее вбить в память телефона номер службы спасения 112. В экстренной ситуации даже такие простые цифры могут вылететь из головы.

Надеть прочную мягкую одежду, желательно включающую в себя легкий непромокаемый костюм.

И обязательно сообщите домочадцам или близким людям, что вы пошли в лес, а также в какое примерно время намерены вернуться. Попросите их вызвать спасателей, если в назначенный час вы не вернулись домой.

Если все-таки «ау!»

Но, казавшееся невозможным, все-таки случилось — вы заблудились. Все специалисты в таких случаях единодушны: главное — не впадать в панику. Хотя, сидя в мягком кресле или на диване, легко рассуждать, что «да я бы… », чувство страха от осознания отрезанности от мира возникает даже у опытных туристов.

Однако нужно взять себя в руки. В конце-концов, если вы не в глухой тайге, вас обязательно найдут. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. Поэтому следует максимально облегчить жизнь спасателям, которые непременно придут вам на помощь.

«Первое ощущение, когда ты оказываешься один на один с дикой природой, это безысходность и лихорадочная паника, — рассказывает психолог Владимир Горский . — Некоторые заблудившиеся начинают метаться по лесу, теряет драгоценные силы, а вскоре и способность трезво мыслить. Описаны случаи, когда потерявшихся в лесу находили мертвыми, но с нерасходованной едой. Поэтому важно взять себя в руки и начать действовать».

Первое действие в такой ситуации — покричать привычное «ау!». Однако прием голосовой «народной сигнализации» сработает если только поблизости находятся люди. Если в течение пяти-десяти минут вам никто не ответил, не тратьте напрасно силы, лучше повторяйте клич через каждые полчаса-час.

Второе действие — звонок спасателям.

«Мобильный телефон сразу необходимо привести в режим экономии: отключить все приложения, поставить беззвучный режим. В разговоре с диспетчером спокойно и четко обрисуйте ситуацию: в каком примерно месте вы вошли в лес, как долго шли, есть ли перед собой какие-нибудь приметные объекты. Это может быть просека, ручей, скальный выступ, большая поляна и т.п. Такие приметы помогут поисковикам быстрее определить ваше местоположение», — советуют в ГУ МЧС по Челябинской области.

Если связь есть, остается только ждать и слушать. Обычно спасатели подают шумовые сигналы, чтобы потерявшийся мог на них выйти. И держат постоянную связь.

Один на один

А теперь рассмотрим вариант с ситуацией, в которой на быструю реакцию спасателей рассчитывать не приходится. Телефон может оказаться вне зоны покрытия сети, может намокнуть, разбиться и т.д. Это самый худший вариант, но и он имеет выход. Вот только полагаться в таком случае придется рассчитывать только на собственные знания и те предметы, которые вы взяли с собой.

Такая ситуация предполагает два развития действий. Первый — ждать спасателей. Он подходит, если вы точно знаете, что ваши родственники или знакомые в условленный срок сообщат о вашей пропаже. В этом случае никуда идти не нужно — так можно еще больше заплутать и окончательно заблудиться.

«Выберете какую-нибудь поляну, разведите костер и ждите. Костер послужит как для обогрева, так и как маячок для спасателей, — объясняет Анатолий Петров. — Дым обозначит ваше место. А чтобы он был заметнее, нужно подбрасывать сырые, то есть свежие ветви деревьев».

Для разведения костра как раз и пригодятся спички, которые вы с собой взяли. Необходимо брать как минимум два коробка. Причем один герметично запечатать, чтобы он невзначай не отсырел. Можно завернуть его в двойной пластиковый пакет, или, как раньше, залить расплавленным воском. При необходимости воск соскабливается, и спички используются по назначению.

«Костер следует разводить на удалении от деревьев и густой травы, — напомнили в ГУ МЧС. — Необходимо снять дерн, и окопать костровище землей. Только после этого можно разводить огонь».

В качестве дров лучше использовать поваленные деревья или валежник из сухих ветвей. Традиционно их кладут срубом или шалашиком.

Если дождь

В этом случае пригодится кусок полиэтиленовой пленки. Рекомендуемый размер 2 на 2 метра или чуть больше. Если собирается дождь, нужно выбрать четыре стоящих близко дерева, и бечевкой или шнурками привязать концы пленки к деревьям. Чтобы тент лучше держался, можно сделать небольшие зарубки на деревьях, в которые войдет веревка.

Место для тента нужно выбирать на небольшой возвышенности или ровной площадке, и ни в коем случае не в низинке, чтобы вода не затопила ваше убежище.

Для розжига пойдет опавшая хвоя, щепки и прочая мелочь. Если позволяет, ее лучше заготовить заранее. А если дождь уже пошел, ее следует брать из-под верхнего, промокшего слоя. А вот с сырых бревнами, используемых под дрова, придется счищать намокшую кору. Тут пригодится и взятый вами нож, и топорик. Не забывайте периодически сливать с тента образовавшиеся лужи. Иначе вода может залить ваш очаг.

Но если вся вода, которую вы с собой брали, уже выпита, ее запас можно пополнить дождевой водой с тента. Вообще, можно пить даже из луж, но предварительно профильтровав воду через вату.

Полиэтилен можно использовать и как место для ночлега. В этом случае из него можно сделать шалаш, положив «домиком» на две сложенные крест-накрест палки с каждой стороны и одной длинной продольной жерди между ними. На эту жердь сверху можно навалить ветки с хвоей. Лапником же в этом импровизированном шалаше нужно выложить пол — будет и мягко, и тепло.

Главное — идти

Второй вариант развития действий — выбираться из передряги самостоятельно. Это на тот случай, если рассчитывать на «звонок друга» спасателям не приходится. В этом случае пригодится компас. Еще едва оказавшись в лесу нужно прикинуть, с какой стороны вы в него вошли. Соответственно и искать выход следует в той же стороне.

Если компас остался дома, придется полагаться на солнце или звезды. Летом солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе. Фиксируйте, где находится светило во время вашего пути. Если есть часы, можно прикинуть стороны света, исходя из того, что около 14 часов солнце стоит на юге.

Если день пасмурный, примерно определить стороны света помогут мхи и лишайники. На камнях и деревьях их больше на северной стороне, а вот муравейники всегда расположены с южной стороны деревьев и, кроме того, с юга их склон более пологий.

Теперь дело за малым — идти в направлении той стороны света, откуда вы пришли. Спасатели и бывалые туристы утверждают, что при сохранении самообладания выход обязательно найдется.