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В Усольском районе прошёл фестиваль молока
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В Усольском районе прошёл фестиваль молока 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
В селе Большая Елань Усольского района 1 июня прошёл фестиваль молока. Его гостями и участниками стали более 500 человек из ближайших поселений. Усолья-Сибирского и Иркутска.
Организаторы мероприятия заверяют, что Усольский район не случайно стал местом проведения фестиваля, так как именно здесь сконцентрированы лучшие предприятия Иркутской области, которые производят молоко и молочные продукты. Кстати, каждый день район даёт 74 тонны молока, а два племенных завода крупного рогатого скота из трёх, зарегистрированных в Иркутской области, находятся именно в Большееланском.
Программа фестиваля был, как говорится, и вкусной, и полезной, и познавательной. Так гостям показали фильмы о сельском хозяйстве, производстве и переработке молока. Ученики Большееланской школы показали два мастер-класса — по определению свежести молока и «Рисуем корову». Кроме этого, зрители могли поучаствовать в конкурсе на скоростное взбивание масла ручным способом и в качестве приза забрать получившийся продукт. А также выбрать победительницу в конкурсе «Самая красивая Буренка».
Кульминацией праздника стало открытие скульптурной композиции «Коровушка», автор которой — известный скульптор из посёлка Тельма Иван Зуев.
Организаторы фестиваля обещают сделать его ежегодным, а Агентство по туризму Иркутской области — включить его в событийный календарь.
«Гастрономические события традиционно пользуется успехом у жителей Приангарья и гостей региона. Хороший пример тому — фестиваль клубники «Виктория» в Байкальске, — сказала руководитель агентства Екатерина Сливина.
Кстати, на фестиваль молока одно из туристических агентств организовало экскурсию для 35 жителей Усолья-Сибирского.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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