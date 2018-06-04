В Усольском районе прошёл фестиваль молока

В селе Большая Елань Усольского района 1 июня прошёл фестиваль молока. Его гостями и участниками стали более 500 человек из ближайших поселений. Усолья-Сибирского и Иркутска.

Организаторы мероприятия заверяют, что Усольский район не случайно стал местом проведения фестиваля, так как именно здесь сконцентрированы лучшие предприятия Иркутской области, которые производят молоко и молочные продукты. Кстати, каждый день район даёт 74 тонны молока, а два племенных завода крупного рогатого скота из трёх, зарегистрированных в Иркутской области, находятся именно в Большееланском.

Программа фестиваля был, как говорится, и вкусной, и полезной, и познавательной. Так гостям показали фильмы о сельском хозяйстве, производстве и переработке молока. Ученики Большееланской школы показали два мастер-класса — по определению свежести молока и «Рисуем корову». Кроме этого, зрители могли поучаствовать в конкурсе на скоростное взбивание масла ручным способом и в качестве приза забрать получившийся продукт. А также выбрать победительницу в конкурсе «Самая красивая Буренка».

Кульминацией праздника стало открытие скульптурной композиции «Коровушка», автор которой — известный скульптор из посёлка Тельма Иван Зуев

Организаторы фестиваля обещают сделать его ежегодным, а Агентство по туризму Иркутской области — включить его в событийный календарь.

«Гастрономические события традиционно пользуется успехом у жителей Приангарья и гостей региона. Хороший пример тому — фестиваль клубники «Виктория» в Байкальске, — сказала руководитель агентства Екатерина Сливина

Кстати, на фестиваль молока одно из туристических агентств организовало экскурсию для 35 жителей Усолья-Сибирского.