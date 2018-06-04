Великолепный век. Семь профессий для женщин в новой бизнес-среде

В XX веке новые технологии внесли не меньший вклад в борьбу за освобождение и равенство женщин, чем социальные и политические движения. Научный прогресс позволил нам меньше времени тратить на быт, а больше — на собственную жизнь.

В далеком 1985 году Донна Харауэй написала манифест «киберфеминизма», где предсказала, что именно технологии уничтожат гендерные различия, и женщинам больше не придется бороться за свои права. Когда-то это казалось утопией, но информационная эпоха и новые коммуникационные каналы окончательно нивелировали гендерные стереотипы. В современном мире уже появились отрасли (например, фармацевтика), где женщины составляют около 80% общего числа сотрудников. Очевидно, что в этих условиях компании вынуждены создавать комфортные условия работы, развития и удержания женщин. Все чаще скучные офисы заменяются удаленной работой, что серьезно сокращает зависимость женщины от семейных дел, декрета и больничных.

Кроме технологий, серьезный вклад в профессиональное развитие женщин вносят многочисленные программы поддержки, запущенные крупными компаниями в России и за рубежом. Если социальные инициативы и проекты в области КСО, распространились по миру еще полвека назад, то последние 15 лет на западе, особенно в США, на первое место вышла женская повестка. Этот тренд в последние пару лет набирает популярность и в России. Вслед за Европой и Америкой, женские программы пришли сначала в российские филиалы международных корпораций, а затем и в крупные локальные компании. Так, Danon запустила в России Mams’ Community — своеобразный интранет для всех матерей, работающих в компании. Сотовые операторы МТС Билайн регулярно проводят образовательные мастер-классы с участием успешных женщин — профессионалов из разных отраслей. MasterCard бесплатно обучает своих сотрудниц в бизнес-школе «Сколково». Мода на женскую повестку захватывает сегодня все большее число компаний по всему миру, и этот тренд, на мой взгляд, будет только усиливаться в ближайшие годы, что даст миллионам женщин отличные карьерные и профессиональные возможности.

Еще один фактор усиления роли женщины в деловом мире — наступающая четвертая промышленная революция, роботизация и автоматизация, создающая повышенный спрос на специалистов с новым набором компетенций: креативность, эмпатия, целеустремленность. Ссылаясь на свой опыт, могу сказать, что женщины дают мужчинам серьезную фору в этих областях. У женщин есть огромный потенциал, который позволит им доминировать в создании эмоций, разработке образа жизни, ценностей и настроений — во всем том, что будет особенно важно в грядущую цифровую эпоху.

В каких профессиях женщины получат преимущество в XXI веке?

Управляющая высоких технологий

В IT-сфере мужчины начинают уступать свои позиции женщинам. Еще десять лет назад 95% разработчиков были мужчинами, сейчас — менее 75%. Исследование Luxoft показало, что женщины стали естественной частью индустрии. Amazon , Dell, Microsoft Google — в каждой из компаний сейчас есть женщины в топ-менеджменте.

Художник уникальных форм

Аддитивные технологии очень сильно меняют отрасль дизайна и роль индивидуального креатора. Пока программы просчитывают техническую часть и материальные аспекты создания новых предметов быта, главным запросом клиента остается уникальный дизайн. Создавать запоминающиеся и гармоничные формы — вот работа для художников-дизайнеров нового поколения. И в этой отрасли женских имен становится все больше: Дебби Милман, президент по дизайну в компании Sterling Brands, работавшая над редизайном более 200 мировых брендов, включая Pepsi и Nestle или Джессика Уолш, соосновательница одной из самых влиятельных креативных студий Sagmeister & Walsh.

Тренд-лидер

Прямое следствие новой цифровой эры — переизбыток информации. Сегодня каждый пользователь создает свой собственный уютный мир: уголок комфорта, знакомая лента и ограниченный круг общения. Одновременно тысячи брендов борются за наши деньги, знаменитости пытаются привлечь внимание, сайты и каналы стараются набрать клики. Все это приведет к появлению навигаторов цифрового мира — людей, которые следят за новейшими трендами в самых различных отраслях, способны найти самое модное и актуальное и понятным языком донести до нас. Именно тренд-лидеры будут решать, что сейчас в моде, а что не стоит внимания.

Виртуальный психолог

Чем глубже мы уходим в виртуальный мир, тем слабее связь с ближайшим окружением и выше уровень стресса. Мир меняется быстрее, чем люди способны понять и принять, нарастает субъективное напряжение и дискомфорт. Помощь тут могут оказать психологи, но они часть мира реального, от которого мы все больше и больше отрываемся. Так появляется новая ниша — виртуальный психолог, тот, кто может выслушать, понять, дать совет и ободрение, создать ощущение настоящей близости, при этом являясь частью виртуальной, новой, привычной вселенной.

Архитектор-урбанист

Планировать сады, участки, парки, творить на открытом воздухе, внести свой вклад в экологическое движение — сегодня это называется ландшафтный дизайн и считается довольно узкой нишей, но уже совсем скоро профессия дизайнера ландшафтов станет одной из самых востребованных. В строительстве надвигается революция: 3D-печать позволит создавать дома любого размера и конфигурации. В тренде — зеленые технологии и гармония с окружающей средой. Вместо эпохи бетонных утилитарных коробок наступает время нового урбанизма — небольших поселений, где у каждого дома будет своя индивидуальность. Среди самых продвинутых архитекторов новой волны The Guardian называет множество женских имен: Ирэну Бауман, Элисон Брукс, Лизу Фиор и Джоанну Гиббонс и других.

Модельер для аватаров

Мир моды и стиля создан женщинами. Эльза Скиапарелли , Кармен де Томаззо, Коко Шанель , Вивьен Вествуд и Соня Рикель — эти имена известны каждому. Современный модельер — это престижная и хорошо оплачиваемая профессия. Сегодня прет-а-порте и высокая мода разделены, но с развитием новых технологий производства индивидуальное платье или костюм смогут позволить себе все большее число людей. Кроме нарядов для реальных женщин, модельерам придется творить и для виртуальных моделей. Микела Соуса и ШудуГрэм — самые известные сетевые аватары с почти миллионом подписчиков. С развитием приложений дополненной реальности товары все чаще будут создаваться сначала для цифровых аватаров, а затем уже для живых заказчиков.

Ивент-менеджер

Организатор мероприятий: от частных и корпоративных, до виртуальных и игровых — чем шире и разнообразнее становятся коммуникации, чем больше людей организуются в группы, тем востребованнее будут специалисты, умеющие собрать профильное, атмосферное и актуальное мероприятие. Согласно исследованию HuffingtonPost и BusinessNewDaily, современные женщины как организаторы и лидеры во много раз превосходят мужчин.

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