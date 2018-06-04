Проснись и улыбнись: как бодро начать новый день 

Лето — время для ранних подъемов. Узнаём полезные утренние привычки, чтобы просыпаться пораньше и не проспать лето.
Приятного пробуждения!
Утром нужно не только встать, но ещё и правильно проснуться.
Заведите будильник на 10 минут раньше времени подъёма. Попробуйте не переводить таймер, а открывать глаза по первому звонку.
Просыпайтесь под музыку.
Выбирайте мелодии с возрастающей громкостью, чтобы плавно выйти из сна. Например, звуки «утро в лесу», «шум морских волн». Или установите любимую песню на звонок будильника в смартфоне.
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Используйте технологии.
Существуют приложения для смартфонов, которые способны вычислить, когда вам пора просыпаться, и даже такие, которые разбудят вас с помощью заданий: например, улыбнуться Smile Alarm Clock или решить математическую задачу Math Alarm Plus. Попробуйте ловить забавный убегающий будильник на колёсиках, попасть с одного выстрела в будильник с мишенью, проснуться от лёгкой встряски фитнес-браслетом, открыть глаза от того, что световой будильник наполнит комнату светом цвета солнца.
Чтобы быстрее открыть глаза, побрызгайте на лицо холодной чистой водой из аэрозоля, подготовленной с вечера.
Потягивайтесь на здоровье. Потягивание помогает проснуться нашему телу. Сделайте пару глубоких вдохов и выдохов, чтобы снабдить организм кислородом. Потрите ладошки друг о друга, мягко разотрите тело. И медленно вставайте.
Подумайте о том, какие радости ожидают вас в течение дня. Может быть, любимый десерт в обеденный перерыв? Долгожданная встреча с друзьями? Небольшой шоппинг вечером? Можно составить с вечера список и зачитать его себе с утра.
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Встаем с постели и переходим к следующему шагу.
Выпейте стакан чистой воды натощак.
За время сна вода покидает наш организм через поры и дыхание, тратится на ночную регенерацию клеток. Поэтому стакан воды комнатной температуры восполнит потерю жидкости и запустит обменные процессы.
Разбудите своё тело зарядкой.
Подойдёт небольшая разминка и растяжка. Всего несколько упражнений ускорят кровообращение, прибавят бодрости.
Примите контрастный душ.
Начинать нужно с тёплой воды, потом на пару минут включить прохладную, опять тёплую, и опять — заключительная фаза — прохладная. Разотритесь махровым полотенцем. И вот вы уже смыли остатки сонливости. Кстати, освежающий морской, цитрусовый или кофейный запах геля для душа — то, что нужно. После душа нанесите на кожу любимое бьюти-средство.
Съешьте полезный завтрак.
Вкусный завтрак — ещё одна причина скорее вставать с постели утром. Энергию дают белок и медленные углеводы. Яйца, цельнозерновые крупы, мюсли с орехами и сухофруктами — подойдет любой из этих вариантов. А вот кофе можно попробовать заменить на зелёный чай, лимонную воду или смузи, в них пользы больше.
Наполните утро приятными мелочами.
Посвятите 10 минут своему собственному утреннему ритуалу. Не спеша выпейте кружку чая. Сделайте записи в ежедневнике о вчерашних впечатлениях или сегодняшних планах. Попробуйте собираться в дымке из аромата цветов, фруктов, бодрящего запаха апельсина или тропического бриза, ведь ароматерапия эффективно создаёт настроение. Полистайте журнал. Посмотрите выпуск интересной передачи. Послушайте любимую музыку. Почитайте новости, чтобы быть в курсе событий.
Собирайте сумку и готовьте одежду с вечера.
Это ускорит утренние сборы. Если вы заранее спланируете свой день, то успеете сделать намного больше, чем обычно. В течение дня напоминайте себе о поставленных целях и желаниях.
Не избегайте бытовой физической активности.
С самого утра наполните день движением. Спускайтесь по лестнице вместо поездки в лифте. В хорошую погоду попробуйте отказаться от транспорта и дойти до работы пешком, хотя бы раз в неделю.
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И главное: как внедрить все эти полезные привычки в жизнь?
Об этом нам рассказывает health-инструктор Руслан Панов.
«Понадобится несколько шагов, чтобы сформировались привычки, — говорит Руслан. — Раздробите их на задачи, от простых к сложным. Первая неделя — добавьте основные привычки, во вторую — пополните список новыми. Расставьте реперные точки — поставьте себе напоминание — пусть смартфон будет вам подавать сигнал и напоминать об утренних действиях. Формирование привычки, как известно из психологии, происходит за 21 день. Пора начинать!»
Начните свой день бодро. Улыбайтесь просто так. Выйдите на улицу и осмотритесь вокруг, замечайте прекрасное. И смело идите навстречу новому дню!
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