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Как устанавливать рабочие отношения с коллегами
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Как устанавливать рабочие отношения с коллегами 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Все мы разные, и вкладываем разный смысл в понятие «норма». Для одних нормально, когда начальник кричит и переходит на личности, для других это неприемлемо. На эту темы мы поговорили с Ниной Филоненко, совладельцем и директором по развитию компании «Экоокна».
Многое зависит от воспитания, образования, наконец, уровня эмоционального интеллекта руководителя компании. Ведь на работу он принимает себе подобных или людей, с которыми ему комфортно. Лично я придерживаюсь классического понятия: «Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе».
Рабочие отношения — это совершенно отдельная история. Мы проводим на работе в среднем 8 часов в день, и каждый из нас мечтает работать в комфортной, доброжелательной атмосфере, когда утром хочется идти на работу. С другой стороны, основная цель работы — это достижение результата, за который мы получаем зарплату. Но и взгляд на результат может быть разный, он зависит от профессионализма коллег и карьерных целей сотрудника. И здесь как раз неизбежны споры, конфликты, критика. Идеальные рабочие отношения — это когда соблюдается баланс между комфортом и отсутствием страха высказать собственное мнение, отличное от мнения коллеги или руководителя.
Правильный выбор компании
Невозможно установить нормальные рабочие отношения с коллегами, если вы попали в неправильную компанию. Ищите организации, где работают люди вашего круга со схожим мировоззрением. Сейчас совершенно не сложно собрать отзывы практически о любой компании — социальные сети и тематические площадки вам в помощь. Наглядное представление о сотрудниках и атмосфере, которая царит в компании, часто дают собеседования с представителями компании во время трудоустройства. Достаточно трех встреч, чтобы понять, что за коллектив сложился в этой организации, и хотели бы вы в нем проводить 5 дней в неделю по 8 часов, то есть 69% жизни.
Улыбайтесь и люди к вам потянутся
Психологами давно доказано, что улыбающиеся, позитивные и вежливые люди подсознательно вызывают больше доверия и быстрее располагают к себе, чем замкнутые и необщительные. Это вовсе не значит, что всем нужно улыбаться без причины и по каждому поводу. Но соблюдения правил элементарной вежливости — оружие на все времена, которое позволит легко войти практически в любой коллектив. Более того, во многих сферах бизнеса, правит не интеллект, главную роль там играет социальная успешность человека, умение заводить и поддерживать контакты с другими людьми.
Ничего личного — только бизнес
В нашей культуре, к сожалению, сложилась традиция переходить на личности и оценивать людей не по конкретным действиям и их результатам, а на эмоциях. А эмоции в работе— один из главных врагов. Они становятся причиной недомолвок, сплетен и конфликтов, что в конечном счете негативно сказывается на резкльтатах работы. Любая критика должны быть высказаны только по делу и в срок. Тогда на неё никто не будет обижаться, и она не отразится на отношениях с коллегами, руководством и подчиненным. Есть прекрасное правило гамбургера: сначала хвалим, потом критикуем или ругаем, а потом снова хвалим. Так мы можем высказать любые критические замечания в адрес коллеги, дав ему сохранить лицо и чувство собственного достоинства.
Слушать и слышать
Много конфликтов на работе происходит из-за того, что мы не умеем слушать и слышать других людей, а предпочитаем больше говорить. В результате мы просто их не понимаем и часто оказываемся бессильными перед лицом надвигающихся конфликтов, хотя большинство из них можно предотвратить. Активное слушание — это навык, который вырабатывается годами и требует большой работы над собой. Но результат оказывается выше всяких похвал. Люди, умеющие слушать и слышать других людей, совершают меньше ошибок на работе, способны договориться практически с любым человеком, быстрее продвигаются по карьерной лестнице.
Держать дистанцию
В балетном и театральном мире известные танцоры и актеры четко определяют собственные границы и стараются не нарушать их в отношениях с другими. Это вовсе не значит, что каждый враг друг другу. Просто в этой профессии, век которой скоротечен или изменчив, не принято долго горевать, если роль досталась не тебе, и, напротив, отказываться от роли в пользу коллеги, потому что его стало жалко. Аналогичные ситуации каждый день происходят во многих организациях.
Установление определенных границ и их соблюдение — это залог эффективных рабочих отношений, когда нет страха высказать критику коллеге, с которой утром обсуждал новое платье. В особенности данное правило актуально для специалистов, имеющих карьерные амбиции. Хуже некуда оказаться в ситуации, когда бывшая подруга-коллега, сгорая от зависти начинает распространять сплетни, и ставить палки в колеса разговорами вроде: «Мы с ней раньше вместе в гости к другу ходили, а теперь она неизвестно как получила повышение, зазналась и такое творит…»
Впрочем, универсальных рецептов, как устанавливать нормальные рабочие отношения на работе нет, потому что отношения — самое сложное, с чем нам приходится сталкиваться в жизни. Они требуют постоянной работы над собой. Но как говорится, дорогу одолеет идущий.
Фото Pixabay
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