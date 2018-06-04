В Ижевске разыскивают 13-летнего мальчика, который ушёл из дома

Ижевск. Удмуртия. Мальчик 2005 года рождения ушёл из дома в Ижевске и не вернулся. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе УМВД по Ижевску.

Известно, что Роман Селин в пятницу, 1 июня, около 18:00 выехал с улицы Вадима Сивкова домой на улицу Орджоникидзе, но дома так и не появился.

Рост мальчика — 150-155 см, среднего телосложения. Ребёнок был одет в чёрную шапку, куртку (верх серо-голубой, низ темно-синий), тёмно-синие джинсы, черные кроссовки. С собой имел черный школьный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), или на номер горячей линии ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8-951-195-29-71.