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В Ижевске разыскивают 13-летнего мальчика, который ушёл из дома
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В Ижевске разыскивают 13-летнего мальчика, который ушёл из дома 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Мальчик 2005 года рождения ушёл из дома в Ижевске и не вернулся. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в пресс-службе УМВД по Ижевску.
Известно, что Роман Селин в пятницу, 1 июня, около 18:00 выехал с улицы Вадима Сивкова домой на улицу Орджоникидзе, но дома так и не появился.
Рост мальчика — 150-155 см, среднего телосложения. Ребёнок был одет в чёрную шапку, куртку (верх серо-голубой, низ темно-синий), тёмно-синие джинсы, черные кроссовки. С собой имел черный школьный рюкзак.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), или на номер горячей линии ОО УР «ПСО РЕГИОН 18»: 8-951-195-29-71.
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