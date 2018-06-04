«Любовь существует»: Дакота трогательно поздравила Соколовского с годовщиной свадьбы

Влад Соколовский и Рита Дакота вчера отметили важное событие — годовщину со дня свадьбы. Певица и автор множества песен трогательно поздравила супруга в соцсетях. «Сегодня ровно 3 года со дня свадьбы и венчания. Если верить Бегбедеру, то это конец», — написала она и предположила, что ей и ее избраннику удалось сломать систему. «Я люблю своего мужа до луны и обратно, и от чистого сердца желаю каждому из вас найти на этой огромной Земле свою половинку, своего соулмейта, человека, с которым весело и интересно 24/7, с кем так легко дышится, смеется, мечтается. С кем уж по истине „и в горе и в радости“. Настоящая любовь существует, точно вам говорю», — поделилась артистка.

Нежные слова Дакоты растрогали ее подписчиков. Соколовский был более краток, но не менее эмоционален в своем поздравлении. «Живем да поживаем с этим чудом (официально) вот уже 3 счастливых года… Ты все знаешь, малыш, у нас свой Мир, свой Космос», — написал он. Поклонники также поздравили пару с важным событием. Многие отметили, что раньше даже предположить не могли, что между ними завяжутся крепкие отношения. Напомним, Влад и Рита познакомились на «Фабрике звезд-7», но роман у них завязался гораздо позже. Они сыграли пышную свадьбу в 2015 году, а в прошлом году у них родился первенец — дочь Мия.

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Звездные родители не перестали путешествовать даже после появления ребенка на свет. Этой зимой они несколько месяцев провели на Бали. Также артисты вместе ведут свой влог на YouTube-канале, где рассказывают о своей жизни. Недавно Дакота и Соколовский погасили долг по ипотеке. Им удалось выплатить крупную сумму денег всего за один год. Теперь они обладают пятикомнатными апартаментами в Москве.

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