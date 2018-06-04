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Выгорание: советы тем, кто не умеет отдыхать.
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Выгорание: советы тем, кто не умеет отдыхать. 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
Вы когда-нибудь слышали о том, что можно «сгореть на работе»? Наверняка слышали, может быть даже испытывали определенные симптомы этого недуга. HR-эксперт Ольга Битюгова, подготовила несколько профилактических рекомендаций для тех, кто погружается в работу настолько, что забывает об отдыхе.
Вас все чаще посещает чувство постоянной, непроходящей усталости, вялость с самого утра, ощущение эмоционального и физического истощения, чувство подавленности. То, что раньше доставляло удовольствие — сейчас раздражает. С трудом заставляете себя идти на работу, к которой потеряли интерес.
Вспышки немотивированного гнева по отношению к окружающим. Чувство тревоги, которое может быть связано с любой сферой жизни. Общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы. Это все симптомы профессионального выгорания.
Данный термин был введен в 1974 году психиатром из США Гербертом Фрейденбергером. Он описал его как «состояние физического или психического истощения, вызванного профессиональной жизнью».
Выгоранию подвержен любой человек независимо от пола, возраста и рода деятельности.
Причинами этого синдрома могут послужить:
Профессиональное выгорание весьма опасно, так как приводит к проблемам со здоровьем. Если вы заметили у себя симптомы выгорания, то необходимо выполнить ряд действий, защищающих вашу психику от вредного влияния синдрома.
1. В первую очередь, вам нужен отдых. На ранних стадиях профессионального выгорания достаточно простого отпуска.
2. Расслабиться и снять напряжение поможет сон. Возьмите дополнительный выходной, отключите мобильный телефон и выспитесь, как следует.
3. Старайтесь тратить хотя бы один свой выходной на отдых, а не на работу по дому. Прогулки, поход в кино, музей, театр, встреча с друзьями — все это даст положительный результат.
4. Займитесь спортом. Двадцатиминутная пробежка умеренным темпом, велопрогулка или поход в тренажерный зал дадут ощутимый результат. Во время физических нагрузок выделяются эндорфины — гормоны счастья. Занимаясь спортом, вы получаете прилив хорошего настроения, плюс укрепляете организм.
5. Очень полезными окажутся занятия йогой, медитацией или релаксацией на природе.
6. Расставьте границы между вашей личной и профессиональной жизнью. Работа — это не вся ваша жизнь, поэтому приходя домой, не доделывайте, и не обдумывайте рабочие задачи. Отключайте мысли и отдыхайте.
7. Профессиональное выгорание возникает в результате внутреннего накапливания негативных эмоций без соответствующей «разрядки» от них. Выход этим эмоциям необходимо давать. Побейте грушу в спортзале, постреляйте в тире, покричите на футбольном матче.
8. Самое радикальное и в то же время действенное средство от профессионального выгорания — сменить работу. К сожалению, проблема выгорания становится очевидна, когда человек уже дошел до критической точки и простого отпуска может быть недостаточно. В такой ситуации оптимальным вариантом будет увольнение из компании и переход в другую. Иногда для «выздоровления» требуется сменить сферу деятельности.
Большинство людей не любят перемен в жизни и очень боятся любых изменений, в том числе и в карьере. Люди опасаются потерять стабильность, поэтому часто позволяют себе ничего не менять, что называется «терпеть до последнего». Пусть плохо, но зато стабильно. В результате они остаются в рутине и тем самым калечат себе жизнь.
Своевременная диагностика проблемы, вовремя восполненный запас растраченной энергии и активная жизненная позиция помогут благополучно справиться с профессиональным выгоранием и существенно повысить качество жизни.
Фото Pixabay
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