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Кейт Миддлтон и принц Уильям усилили охрану принцу Джорджу после угроз о нападении
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Кейт Миддлтон и принц Уильям усилили охрану принцу Джорджу после угроз о нападении 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Королевская семья боится за жизнь 4-летнего принца Джорджа, которому угрожают.
4-летнему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон открыто угрожают. После того, как в прошлом году мальчик пошел в частную школу Thomas's Battersea, на него уже не в первый раз пытаются совершить покушения. Ранее Джорджа пыталась похитить психически неуравновешенная женщина. А недавно исламист в соцсетях призывал людей отравить мороженое, которое ест в школе мальчик, а также он говорил о планирующемся террористическом акте. Мужчину задержали, но супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение усилить охрану Джорджу. Теперь она будет сопровождать малыша повсюду: на прогулках и даже в школе. Сколько продлятся такие меры предосторожности, пока не уточняется.
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Фото:Global Look Press
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