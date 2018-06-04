Бизнес-вумен предпочитают мужчин помоложе

Эмансипация наступает! Мы привыкли, что нормальный российский олигарх, да и просто средней руки бизнесмен, всегда женится на молоденьких. Развелся с 48-летней женой, женился на 24-летней. Нормально. Обеспеченный мужчина может себе позволить. Но такой же финт стали проделывать и женщины!

Недавно общался со старой знакомой. 44 года, аудитор в крупной компании. Квартира, дорогая иномарка, отлично выглядит, спортивная (не вылезает из фитнес-центра). Нашла себе парня. 30 лет. Из провинции. Работает барменом. Зарплата у паренька, по сравнению с Аниной (так зовут мою знакомую) — копеечная. До встречи с ней снимал комнату в спальном районе. Сейчас, благодаря женщине, обеспечен и счастлив.

Как мужчина я в ступоре. Жить с дамой на 14 лет старше себя — пусть и в хорошей форме. Ради чего?! Любовь? Слабо верится, ибо сильно противоречит биологии. Она, зараза такая, заставляет выбирать женщин помоложе. Паренек живет с Аней скорее из-за бытовых удобств: чтобы не снимать комнату у черта на рогах, отдыхать с «мамочкой» на приличных курортах, ездить на ее машине… Но это, пардон, поведение девушки (ни в коем случае не осуждаю), которая меняет свою молодость и красоту на материальные ресурсы. Аня же выступает в роли мужчины: взяла себе партнера из социальных низов и покровительствует. Ну и, конечно, использует в качестве гормональной поддержки. Поэтому, собственно, они и вместе — Аня не скрывает.

Еще одна история — Евгения. 41 год. Директор филиала крупного банка. Разошлась с мужем-ровесником, вышла за 32-летнего радиоведущего. Выкладывает сотни фото в инстаграме: он, она и спаниель. Очень мило. Детей не планируют: у Евгении есть взрослая дочь, да и поздно рожать, да и карьера… А паренек ничего — судя по фото, очень доволен. Собачка же есть. И все остальное. Ждет свою бизнес-жену с работы. Вкусненькое готовит. Молодец, хорошая домохозяйка.