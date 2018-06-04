Жасмин похвасталась успехами дочери

Маленькой Маргарите Шор всего 6 лет, но она уже успешно покоряет членов жюри по гимнастике. Девочка усердно тренировалась весь год, чтобы достичь блестящих результатов и получить первое место среди множества других учениц спортивной школы.

Жасмин рассказала о важности такого опыта для дочери. По словам счастливой мамы, теперь Маргарита знает цену успеха. Девочка даже дома не переставала упражняться, выполняя колесо, шпагат и другие гимнастические фигуры. Жасмин показала видео с конкурса, где Маргарита успешно выполняет задания членов жюри, демонстрируя отличную физическую форму и гибкость.

Пользователи социальной сети заподозрили российских звезд в обмане: «Молодец, поздравляю! А было несколько первых мест?! У Самойловой дочки тоже 1 место. И у Бородиной тоже 1 место! Как-то не очень понятно».