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Жасмин похвасталась успехами дочери
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Жасмин похвасталась успехами дочери 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Маленькой Маргарите Шор всего 6 лет, но она уже успешно покоряет членов жюри по гимнастике. Девочка усердно тренировалась весь год, чтобы достичь блестящих результатов и получить первое место среди множества других учениц спортивной школы.
Жасмин рассказала о важности такого опыта для дочери. По словам счастливой мамы, теперь Маргарита знает цену успеха. Девочка даже дома не переставала упражняться, выполняя колесо, шпагат и другие гимнастические фигуры. Жасмин показала видео с конкурса, где Маргарита успешно выполняет задания членов жюри, демонстрируя отличную физическую форму и гибкость.
Пользователи социальной сети заподозрили российских звезд в обмане: «Молодец, поздравляю! А было несколько первых мест?! У Самойловой дочки тоже 1 место. И у Бородиной тоже 1 место! Как-то не очень понятно».
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