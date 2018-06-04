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Британская модель страдает от истощения
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Британская модель страдает от истощения 

Russianshowbiz.info 31 минуту назад
Фото: Russianshowbiz.info
Люси Мекленбург очень сильно похудела после участия в шоу на выживание «Остров с Беаром Гриллсом». На днях девушка решила похвастаться поклонникам совместным фото с бойфрендом Райаном Томасом, чтобы показать свою физическую форму и заодно поздравить любимого с первой годовщиной отношений. Селфи в зеркале демонстрирует, как сильно пара потеряла в весе за время участия в передаче и экстремального голодания.
Рядом с постом в Инстаграм Люси рассказала 1,3-милионной аудитории: «Сегодня ровно год, как мы закончили это самое тяжелое умственное и физическое испытание в нашей жизни. Целый месяц на пустынном острове. Несмотря на то, что мы испытывали экстремальное голодание, ужасную боль от укуса стрекоз и серьезный недостаток сна, такой опыт помог нам преодолеть страхи, стать более уверенными и довести тела до совершенства. Никогда бы не подумала, что способна на это! Мне понадобилось три недели, чтобы вернуть несколько килограмм!».
Мекленбург предупредила своих поклонников, которые могли негативно отреагировать на ее снимки, что она не намерена рекламировать голодание. Модель заметила, что теперь после пережитого не откажется от тортика.
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