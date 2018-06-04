Надежда Тимофеева: «Моя специальность не была слишком популярной среди женщин, но я выбрала именно ее»

Каждый год сотрудники компании «МЛМ Нева трейд» награждаются знаками отличия в лифтовой отрасли, учрежденными Национальным Лифтовым Союзом.

Сегодня мы хотим познакомить вас с Тимофеевой Надеждой Ивановной — техником-электромехаником по лифтам (5-ого уровня квалификации), награжденной в 2018 году нагрудным знаком «ВЕТЕРАН ЛИФТОВОГО КОМПЛЕКСА».

Надежда Ивановна работает в лифтовой отрасли более 46 лет.

Надежда Ивановна рассказала, что привело ее в нетипичную для женщин профессию, а также что самое ответственное в ее работе.

— Моя специальность не была слишком популярной среди женщин, но я выбрала именно ее. Я человек технического слада ума и поэтому после окончания техникума и отработки трех лет по распределению в Сибири, я вернулась в Ленинград и начала работать в лифтовой отрасли.

Я сменила многие специальности в лифтовой сфере — работала и слесарем-монтажником, и техником участка, и мастером участка, и электромехаником по лифтам.

Всю жизнь я самообразовывалась, читала специальную техническую литературу. Я никогда не стеснялась задавать вопросы, если чего-то не понимала, старалась учиться чему-то новому. С приобретением опыта я стала разбираться во всех видах лифтового оборудования.

В последнее время появились новые модификации лифтов, было интересно изучить и их.

Вообще я считаю, что работать и жить надо по совести, делать все качественно, чтобы потом не нужно было ничего переделывать.