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«У кого-то Fanta, у кого-то Cola, а потом счета как за Hennessy». Жители Кургана возмущены цветной водой из-под крана
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«У кого-то Fanta, у кого-то Cola, а потом счета как за Hennessy». Жители Кургана возмущены цветной водой из-под крана 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В домах курганцев из кранов течет цветная вода. Судя по снимкам в сообществе «Интересный Курган» в соцсети «ВКонтакте», палитра оттенков здесь действительно богатая: от ярко-оранжевого до темно-коричневого.
«Это вода, за которую мы платим немалые деньги. Реальные фото, которые нам прислали подписчики! У кого-то Fanta, у кого-то Cola», — написали в группе.
В комментариях к публикации жители города стали упражняться в остроумии. Кто-то решил, что вода в зауральской столице больше похожа на нефть, другие сравнили ее с соевым соусом.
По некоторым данным, в ряде квартир такая вода бежит в Кургане уже больше месяца.
«А потом счета как за виски или «Хеннесси». И мусор у нас на «Бентли» вывозят», — пошутил участник сообщества Александр Федулов.
По словам курганцев, такую воду страшно использовать даже для бытовых нужд. «У нас вот вода, которая бежит, ее даже животные не пьют, а деньги немалые платим», — пожаловался Иван Шумилов.
К слову, проблема затронула далеко не всех жителей города. «У нас отличная вода бежит. Как из артезианский скважины! — рассказала Анжелика Дернова. — С трубами не повезло кому-то».
«ФедералПресс» напоминает, что недавно жители Кургана получили квитанции с огромными счетами за воду. В некоторых случаях суммы достигали 5 тысяч. Позже коммунальщики объяснили, что платить заоблачные суммы не придется. Произошел технический сбой, поэтому абоненты получили квитанции с ошибками.
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