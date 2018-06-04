«У кого-то Fanta, у кого-то Cola, а потом счета как за Hennessy». Жители Кургана возмущены цветной водой из-под крана

В домах курганцев из кранов течет цветная вода. Судя по снимкам в сообществе «Интересный Курган» в соцсети «ВКонтакте», палитра оттенков здесь действительно богатая: от ярко-оранжевого до темно-коричневого.

«Это вода, за которую мы платим немалые деньги. Реальные фото, которые нам прислали подписчики! У кого-то Fanta, у кого-то Cola», — написали в группе.

В комментариях к публикации жители города стали упражняться в остроумии. Кто-то решил, что вода в зауральской столице больше похожа на нефть, другие сравнили ее с соевым соусом.

По некоторым данным, в ряде квартир такая вода бежит в Кургане уже больше месяца.

«А потом счета как за виски или «Хеннесси». И мусор у нас на «Бентли» вывозят», — пошутил участник сообщества Александр Федулов

По словам курганцев, такую воду страшно использовать даже для бытовых нужд. «У нас вот вода, которая бежит, ее даже животные не пьют, а деньги немалые платим», — пожаловался Иван Шумилов.

К слову, проблема затронула далеко не всех жителей города. «У нас отличная вода бежит. Как из артезианский скважины! — рассказала Анжелика Дернова. — С трубами не повезло кому-то».