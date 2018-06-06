«Найдена, погибла». Юная беловчанка умерла в собственном дворе

Серая толстовка, спортивные чёрные трико, коричневые резиновые сапожки и жёлтая вязаная шапочка — по этим приметам полицейские, спасатели и волонтёры искали семилетнюю беловчанку Машу Перевозчикову. За девочку переживала вся Сибирь. К поискам присоединились волонтёры из Новосибирска и Барнаула. Как шли поиски девочки, узнала корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Как рассказал следователям отец Маши, дочь ушла из дома 29 мая. С шести часов вечера он искал её сам, в полночь обратился в полицию. На пятый день поисков тело ребёнка нашли в старом холодильнике недалеко от собственного дома.

Исчезла без следа

Маша Перевозчикова со своей семьёй жила в частном доме в микрорайоне Чертинский. По информации пресс-службы областного Следственного комитета, родные и друзья девочку характеризовали как общительную и отзывчивую, а ещё — как очень заботливую и самостоятельную. Из дома она никогда не убегала. По официальной версии, около трёх часов дня 29 мая Маша ушла гулять и не вернулась.

На поиски Маши отправились не только спасатели и полицейские, но и волонтёры. В Белово приехали поисковики из Кемерова, Новокузнецка, Алтайского края и Новосибирска… Ориентировками на пропавшую девочку заклеили все ближайшие посёлки, опрашивали соседей, учителей. Волонтёры и полицейские прочесали берег реки Бачат, где Маша часто играла с другими детьми, а водолазы исследовали дно. Специалисты военизированных горноспасательных частей проверяли заброшенную шахтовую вентиляцию и шурфы. Заброшенные дома и гаражи, леса и поля, каждую ямку — просмотрели всё! Даже с вертолёта. Ребёнок, казалось, просто исчез без следа.

Надежда на чудо оборвалась 3 июня. Сначала волонтёры приостановили поиск, потом дали информацию: «Найдена. Погибла». Тело девочки нашли полицейские при повторном осмотре двора и дома родителей Маши. Она лежала в старом советском холодильнике, который валялся во дворе. Как рассказала старший помощник руководителя областного СУ СК Надежда Ананьева, видимых признаков насильственной смерти на теле девочки следователи не обнаружили. По предварительной версии, Маша, играя, забралась в холодильник, а выбраться не сумела, потому что захлопнулась дверь… Но отрабатывают следователи и другие версии.

Прячутся или прячут?

Загадок пока остаётся много. Сама ли Маша залезла в холодильник во время игры, или она чего-то испугалась и спряталась там, или её туда затолкали насильно? В соцсетях даже обсуждают версию, что девочку мог убить кто-то из близких и спрятать труп… На фотографиях, которые гуляют в Интернете, на ребёнке нет ни сапожек, ни трико, девочка в холодильнике лежит в одних трусиках. Следственный комитет пока не комментирует информацию, ссылаясь на то, что на месте ещё работают специалисты.

Как рассказал координатор поискового отряда «Лиза Алерт» в Новокузнецке Егор Кузьмин , когда волонтёры прибыли в Чертинский, первое, что они осмотрели (территорию дома к тому моменту проверили полицейские), — берег реки. Но было достоверно известно, что Машу последний раз видели недалеко от дома около трёх часов дня. Это подтвердил соседский мальчик. «Как правило, когда ребёнок безвестно исчезает, может быть два варианта: или его кто-то похитил и увёз далеко от дома, или с ним что-то произошло совсем близко. Например, в Брянске был случай, когда мальчик упал в выгребную яму и не смог выбраться. В Тайге в прошлом году тело мальчика после нескольких дней поисков обнаружили в искусственном водоёме, тоже не очень далеко от дома», — рассказывает Егор Кузьмин. Но до последнего остаётся надежда, что ребёнок просто сбежал или спрятался.

Два года назад в Новокузнецке искали 14-летнего Витю Яшкузина. Было известно только то, что мальчик ушёл из школы, но домой не вернулся. После двух недель безуспешных поисков следователи повторно допросили его друзей. Один из них признался, что после уроков они вместе пошли играть к заброшенной шахте. Там Витя оступился и упал вниз. Его товарищи испугались и не стали никому рассказывать о случившемся. Рюкзак мальчика они спрятали в лесу. А в прошлом году тело 12-летней новокузнечанки Вики Реймер обнаружили в вентиляционном штреке шахты. Девочку искали почти неделю и нашли совершенно случайно, заинтересовавшись следом от снегохода. Правда оказалась страшной: девочку изнасиловал знакомый семьи, а затем ещё живого ребёнка сбросил в шахту.

Не исключено, что гибель Маши тоже будет иметь страшное продолжение, ведь не могли же полицейские, с собаками осматривая двор, просто пройти мимо.