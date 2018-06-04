Роковая Черта. Юная беловчанка погибла не там, где её искали

Жители Чертинского (микрорайон города Белово) говорили поисковикам: «Ой, наши дети все эти места знают и там не пойдут». Семилетнюю Машу Перевозчикову искали с 29 мая. Сначала сам отец, заметив, что девочка долго гуляет, потом — больше тысячи спасателей, правоохранителей и волонтёров. Тело Маши 3 мая нашёл полицейский недалеко от дома.

Наши дети всё знают?

Дети микрорайона да и самого города Белово, возможно, обучены азам безопасности, как говорили поисковикам их родители. Выжить здесь трудно без особой подготовки. Колодцы, бремсберги, вентиляционные шахты — всё это неприкрытые дыры в земле, заполненные водой, выбраться из которых невозможно, если туда упасть.

Машу искали больше тысячи человек. Они осматривали всё, что осталось от местных шахт, горноспасатели залезали под землю, где это было возможно, обшаривали поля и леса. С вертолёта и квадрокоптеров осматривали водоёмы (сверху хорошо просматривается дно) и равнины. Водолазы обследовали дно реки. Следователи осматривали жилые и заброшенные дома, допрашивали детей, с которыми ребёнок гулял, одноклассников и учителей, всех ранее судимых, которые живут поблизости, осматривали записи с камер видеонаблюдения.

Пока искали Машу, в памяти неизменно всплывала похожая ситуация. На прогулке два года назад, только в начале мая пропал подросток из Новокузнецка Витя Яшкузин. Искали школьника две недели безрезультатно. Потом следователи решили ещё раз допросить его друзей, и после долгой беседы один признался, что они гуляли по территории заброшенной шахты, Витя упал в яму и утонул. Ребята испугались и просто решили никому не рассказывать об этом.

В окрестностях Черты (так свой посёлок называют сами беловчане) ребёнок мог пропасть, где угодно. Даже более-менее глубокая впадина легко могла быть заполнена метаном и стать ловушкой даже для взрослого человека.

Самое время друг друга не замечать?

На сообщения о поисках Маши откликнулось множество людей. Только от поискового отряда LizaAlert работало около 70 человек. Машины выезжали из Ленинска-Кузнецкого, Новокузнецка, Томска, Новосибирска, Барнаула, даже из Красноярска! Подключились к поискам добровольные поисковые отряды «ДоброСпас» и «Маяк» из Новосибирска и «Скала» из Кемерова. Тематические группы пестрели сообщениями: «Выезжаем завтра из… Готовы взять на борт троих человек».

Но очередной поиск показал, что одной только массой людей задачу не решить. Добровольцы без координации и специального оборудования — просто люди, петляющие по полям и лесам, идущие по одним и тем же следам, кругами. И пусть у них добрые сердца, но свои силы они тратили впустую.

Полиции добровольцы оказались не нужны, и те, кто не нашёл штаб под оранжевым флагом LizaAlert, вынуждены были слышать: «Задач нет», будто поиск уже окончен.

«Мы даже не знали, что ЛА и полиция работают порознь, — написала одна из прибывших на поиск жительниц Ленинска-Кузнецкого. — У нас так и вышло, что мы были в гаражном массиве и нам мужчина сказал, что мы уже третьи за день, кто стучит в его гараж. В общем, день прошёл зря, пользы не принесли. Обидно. Но чётко усвоила для себя, что нужно обращаться конкретно к ребятам, на майках которых написано «Лиза Алерт».

В свою очередь в официальных релизах полиция никак не упоминала тот факт, что в поисках участвуют координаторы и добровольцы всероссийского движения LizaAlert.

Волонтёрам денег не надо

Примерно на четвёртый день поиска появились те, кто собирает деньги на нужды поисковиков-добровольцев. Мошенники, не стесняясь, заявляли, что готовы взять у вас деньги, если вам некогда и закупить батарейки, продукты и прочее для добровольцев.

К чести самих волонтёров надо отметить, что по группам поиска сразу разошлась информация, что денег не надо. Расчётных счетов у добровольцев нет, и денег им перевести они никогда и ни на что не просят.

Поисковикам нужен был только бензин, фонари, туристические навигаторы, батарейки АА, аккумуляторы для раций, скотч и прочее.

Но без денег всё же не обошлось. Врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв объявил награду в 1 млн рублей тому, кто поможет найти Машу Перевозчикову. Поиски продолжились по старому сценарию, зона операции увеличилась на несколько километров.

Маша никуда не уходила

Девочку нашли в воскресенье 3 июня. Полицейский обнаружил её тело в старом холодильнике совсем недалеко от дома. Следователи предполагают, что Маша играла, закрылась в нём, а открыть дверь не смогла.

Известно, что гулять она ушла около 15.00, около 18.00 отец хватился её, искал сам, а к полуночи обратился за помощью в полицию. К тому времени, конечно, шансов найти девочку живой уже не было.

следственном управлении СК РФ по Кемеровской области сообщили, что следов насильственной смерти на теле девочки не обнаружено.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв выразил соболезнования родным девочки и пообещал, что власти помогут семье в организации похорон и решении других проблем, если они есть.