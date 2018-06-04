44-летняя живая Барби хочется оставаться молодой до 75

Очередная претендентка на титул живой Барби с гордостью продемонстрировала свою фигуру и лицо. На эту внешность солидная уже дама потратила полмиллиона долларов.

Познакомьтесь с очередной претенденткой на звание живой Барби, то есть женщиной, которая желает иметь ненатуральные кукольные пропорции. Это 44-летняя многодетная мама из Италии Наннет Хэммонд, и в связи с таким почтенным возрастом она может поставить своеобразный рекорд. Большинство остальных живых Барби — это девушки в возрасте от 18 до 30. Самой знаменитой из них является украинская модель Валерия Лукьянова. Однако итальянка, наверняка, входит и в первую пятёрку живых Барби по количеству денег, потраченных на пластические операции. Сообщается, что женщина израсходовала на клиники красоты более полумиллиона долларов.

Как и многие другие подобные модели Наннет зарабатывает преимущественно на позировании в интернете, на видео и при личных встречах. У женщины имеется солидная база фанатов в интернете, и на радость им она недавно выложила очередную порцию фотографий почти что ню. Здесь эта дама продемонстрировала удивительные пропорции, включая нереально стройную талию, пышный бюст и абсолютно ненатуральные губы. Возможно, все эти прелести и являются причиной того, что в «Инстаграме» у Наннет уже более 75 000 фолловеров.

Кое-кто из них не скрывает своего ехидства и постоянно подчеркивает, что итальянка выбирает специально слишком маленькие купальники по размеру. Кому-то ее внешность кажется настолько искусственной, что это, по их мнению, должно не привлекать, а отталкивать мужчин. Но во вниманием мужчин Наннет не обделена. Тем более что представители сильного пола также являются одними из главных ее спонсоров. Женщина намерена продолжать совершенствовать внешний вид и оставаться молодой еще как минимум 30 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)