Полину Гагарину на отдыхе на Мальдивах сразила болезнь

Отдых на Мальдивах закончился для Полины Гагариной не совсем радостно. Звезда сильно порезала ногу о коралл.

Травма дает о себе знать даже в Москве. Артистка признается, что из-за глубокого пореза ей до сих пор тяжело ходить.

— Я делаю вид, что мне не очень больно, — вздыхает звезда. — Но на самом деле больновато. Сама себя подбадриваю тем, что вернулась в Москву.

Звезда уверяет: нынешний отпуск на Мальдивах ей запомнится не только травмой, но и ливнями. Певица страдает: из-за непогоды загореть так, как хотелось, у нее не получилось.

— Было немножко странно на Мальдивах в этот раз, потому что я никогда не видела так много дождей, — говорит певица. — Тут была стена. Слава Богу, она сменялась солнцем, а иначе мы бы совсем загрустили.