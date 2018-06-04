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Полину Гагарину на отдыхе на Мальдивах сразила болезнь
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Полину Гагарину на отдыхе на Мальдивах сразила болезнь 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Отдых на Мальдивах закончился для Полины Гагариной не совсем радостно. Звезда сильно порезала ногу о коралл.
Травма дает о себе знать даже в Москве. Артистка признается, что из-за глубокого пореза ей до сих пор тяжело ходить.
— Я делаю вид, что мне не очень больно, — вздыхает звезда. — Но на самом деле больновато. Сама себя подбадриваю тем, что вернулась в Москву.
Звезда уверяет: нынешний отпуск на Мальдивах ей запомнится не только травмой, но и ливнями. Певица страдает: из-за непогоды загореть так, как хотелось, у нее не получилось.
— Было немножко странно на Мальдивах в этот раз, потому что я никогда не видела так много дождей, — говорит певица. — Тут была стена. Слава Богу, она сменялась солнцем, а иначе мы бы совсем загрустили.
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