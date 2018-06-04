Премия «Крылья аиста» может получить городской статус

Об этом в ходе заседания комиссии по социальной политике и трудовым отношениям сообщил ее председатель Михаил Антонцев

«Эта премия на сегодняшний день вручается департаментом труда и социальной защиты населения. Есть предложение сделать ее городской, дать статус награды города Москвы, с включением ее в соответствующий закон.

Я думаю, что это абсолютно правильное решение. Это поддерживается всеми, поэтому я предлагаю поддержать данный проект и рекомендовать всем депутатам проголосовать в целом за его принятие», — сказал М. Антонцев.

В свою очередь первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Ольга Грачева отметила, что данная премия вручается уже четыре года.

«У нас четыре года эта премия вручается, и в прошлом году у нас увеличилось количество награждаемых семей. Предлагается в дальнейшем, после того как будут приняты поправки в законодательство, одновременно с вручением премий, вручать и денежную премию приемным семьям», сказала О. Грачева.

Премия «Крылья аиста» вручается ежегодно с 2014 г. Лауреатов премии награждают в номинациях: усыновители, опекуны (попечители), приемная или патронатная семья; орган опеки и попечительства; организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; школа приемных родителей; общественная или некоммерческая организация. Премии также вручаются в номинациях «Персона», «СМИ или журналист», «Деятель культуры и искусства», «Меценат» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.