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Мульчирование грядок скошенной травой — ещё один рецепт отличного урожая
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Мульчирование грядок скошенной травой — ещё один рецепт отличного урожая 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
У меня на даче вот такой огород с высокими тёплыми грядками. Так как у меня на участке песчаная почва, то такие грядки стали для меня настоящим спасением. Раньше что-то вырастить на песке было крайне проблематично, особенно огурцы, которые требовали ежедневного полива, да и хорошая почва им очень нужна! Поэтому мы сделали деревянные, высокие грядки с хорошей почвой.
Теперь на моих грядках растёт всё просто замечательно, в них засыпан чернозём, их очень удобно обрабатывать. Но вот почва всё равно быстро пересыхала. А без полива конечно расти ничего не будет. И я нашла вот такой выход: я мульчирую все грядки скошенной травой!
У меня есть газонокосилка с травосборником. Это очень удобно. Я скашиваю газон и набираю травы сколько нужно. Укладываю её на грядки толстым слоем и про полив можно забыть на 3-4 дня.
Ещё большой плюс такого мульчирования — сорняков становится гораздо меньше, вырастают какие-то одиночные и те легко удаляются. Ещё мульчирование хорошо помогает против фитофтороза.
Выращивать помидоры становится сплошным удовольствием!
Есть только один нюанс, который надо соблюдать при мульчировании. Когда я первый раз сделала неправильно, то потеряла всю грядку с перцем. Не нужно укладывать траву близко к стволу, нельзя, чтобы трава с ним соприкасалась. Потому что от влажности ствол может просто сопреть. У меня так и получилось. Теперь я делаю правильно и всё растёт отлично!
За сезон я пару раз обновляю мульчу, просто подсыпаю сверху траву. На фото ниже баклажаны, мульчированные травкой.
Для огурцов мульчирование травой просто необходимо!
Чеснок тоже был замульчирован.
Только что посаженные помидорки замульчированы.
Вот такие красавчики!
Перцу тоже мульчирование не помешает…
Я очень довольна таким способом сохранения влаги в почве. Скосить травку не сложно и заложить её в грядки. А вот бегать с лейкой придётся гораздо реже. Это здорово облегчает уход за растениями.
Очень советую попробовать! Уверена, что вам понравится такой способ.
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