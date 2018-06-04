Гости в трико, невеста в кроссовках и необычный кортеж: в Тюмени прошла велосвадьба

В минувшие выходные в Тюмени состоялась настоящая велосвадьба. Спортсмены из пяти разных городов съехались в областную столицу, чтобы поздравить с рождением семьи Сергея и Елизавету Темниковых. Необычный кортеж и невеста в коротком платье не могли остаться без внимания в центре города. Молодоженов то и дело фотографировали очевидцы и кричали им вслед поздравления.

Журналисту 72.ru удалось остановить одного из гостей велосвадьбы, и немного пообщаться. И вот, что удалось выяснить.

— Мы не относимся к какому-то определенному велоклубу. Жених и невеста — это бывалые велотуристы. Отсюда и тематика свадьбы такая. Гости, которые сейчас катаются по Тюмени, приехали сюда из разных городов. Это и самарская область и челябинская…И конечно же, все взяли с собой велосипеды, — рассказал один из свадебных гостей.

По словам гостей, Сергей и Лиза познакомились во время одного из своих велопутешествий

Тюменцы, решившие вступить в брак, и до этого удивляли своими тематическими свадьбами. Так, например, одна из пар обручилась, воспроизведя сцену из фильма «Игра Престолов» в Исландии. Как это было — смотрите в предыдущем материале.