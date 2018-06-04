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Гости в трико, невеста в кроссовках и необычный кортеж: в Тюмени прошла велосвадьба
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Гости в трико, невеста в кроссовках и необычный кортеж: в Тюмени прошла велосвадьба 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В минувшие выходные в Тюмени состоялась настоящая велосвадьба. Спортсмены из пяти разных городов съехались в областную столицу, чтобы поздравить с рождением семьи Сергея и Елизавету Темниковых. Необычный кортеж и невеста в коротком платье не могли остаться без внимания в центре города. Молодоженов то и дело фотографировали очевидцы и кричали им вслед поздравления.
Журналисту 72.ru удалось остановить одного из гостей велосвадьбы, и немного пообщаться. И вот, что удалось выяснить.
— Мы не относимся к какому-то определенному велоклубу. Жених и невеста — это бывалые велотуристы. Отсюда и тематика свадьбы такая. Гости, которые сейчас катаются по Тюмени, приехали сюда из разных городов. Это и самарская область и челябинская…И конечно же, все взяли с собой велосипеды, — рассказал один из свадебных гостей.
По словам гостей, Сергей и Лиза познакомились во время одного из своих велопутешествий
Тюменцы, решившие вступить в брак, и до этого удивляли своими тематическими свадьбами. Так, например, одна из пар обручилась, воспроизведя сцену из фильма «Игра Престолов» в Исландии. Как это было — смотрите в предыдущем материале.
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