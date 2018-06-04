Наш секрет борьбы с крестоцветной блошкой

Молодой капустный лист, не повреждённый блошкой

Не успеет взойти редиска, репа или редька, стОит только высадить рассаду капусты, как крестоцветная блошка тут как тут!

Зная про такую напасть, мы научились с ней бороться:

во-первых, засевая грядки редиской и прочими её родственниками, сразу же среди таких грядок высаживаем рассаду бархатцев и ноготков (календулы). Как правило, цветы берём не сортовые, у них зАпах гораздо ярче. Если нет рассады ноготков, то сеем семенами;во-вторых: пока цветы не зацвели, а всходы уже появились и рассада капусты высажена, сверху по листьям опыляем древесной золой, благо у нас её вдоволь из дачного открытого очага. Очень усердствовать с толщиной распыляемого слоя не стОит, иначе можно навредить листьям, корнеплоду-то ничего не сделается.

Благодаря этим нехитрым мероприятиям капуста всегда растёт чистая и корнеплоды с хорошей ботвой, что немаловажно для хорошего урожая.

Кроме того, ботву редиса мы всегда используем для приготовления летнего зелёного борща и замораживаем её на зиму.

Молодая редиска

Чистые листья листовой горчицы

Календула среди грядки