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Наш секрет борьбы с крестоцветной блошкой
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Наш секрет борьбы с крестоцветной блошкой 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Молодой капустный лист, не повреждённый блошкой
Не успеет взойти редиска, репа или редька, стОит только высадить рассаду капусты, как крестоцветная блошка тут как тут!
Зная про такую напасть, мы научились с ней бороться:
во-первых, засевая грядки редиской и прочими её родственниками, сразу же среди таких грядок высаживаем рассаду бархатцев и ноготков (календулы). Как правило, цветы берём не сортовые, у них зАпах гораздо ярче. Если нет рассады ноготков, то сеем семенами;во-вторых: пока цветы не зацвели, а всходы уже появились и рассада капусты высажена, сверху по листьям опыляем древесной золой, благо у нас её вдоволь из дачного открытого очага. Очень усердствовать с толщиной распыляемого слоя не стОит, иначе можно навредить листьям, корнеплоду-то ничего не сделается.
Благодаря этим нехитрым мероприятиям капуста всегда растёт чистая и корнеплоды с хорошей ботвой, что немаловажно для хорошего урожая.
Кроме того, ботву редиса мы всегда используем для приготовления летнего зелёного борща и замораживаем её на зиму.
Молодая редиска
Чистые листья листовой горчицы
Календула среди грядки
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