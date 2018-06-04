Подруги детства из Великобритании оказались родными сестрами

Жительница Великобритании обнаружила, что ее подруга детства на самом деле является ее единокровной сестрой. Об этом сообщило издание Metro.

Кара Джейн Фаррар Петерсон (Cara Jane Farrar Peterson) потратила очень много лет, выясняя, кто же ее настоящий отец, потому что ее мать была жената шесть раз и попала в больницу с психическим заболеванием, когда дочь была еще ребенком. Однако в 52 года ей удалось узнать, что Карен Смит (Karen Smith), с которой они дружили с пеленок, оказалась ее единокровной сестрой.

Девочки потеряли связь после того, как Петерсон забрали в детский дом из-за болезни матери, но в 2015 году начали переписываться в Facebook и возобновили общение. Они обнаружили, что их фотографии довольно схожи, и решили провести тест ДНК, который показал, что у них один отец.

«Это полностью изменило мое восприятие себя, я всегда чувствовала себя потерянной душой, а теперь, наконец, обрела дом и родных. Мне только хотелось бы вернуться во времени назад и провести больше времени с сестрой. Между нами всегда была связь, хоть мы и не знали, что мы сестры», — рассказала Петерсон.

К тому же, она выяснила, что ее сестра Мелани, которую она считала сводной, оказалась ей родной. Ее мать заявила ей, что изменяла мужу и в 16 лет указала на некого пьяницу в баре и сказала, что он яляется ее отцом. «Моя мать никогда не хотела моего появления, поэтому я считаю, что ее у меня нет, и никогда не называю ее мамой, она мертва для меня», — добавила Петерсон.