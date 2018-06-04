Одессит в Костроме. Часть 9: на работу берут «своих да наших»?

В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас . В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.

На этой неделе мы начали цикл публикаций «Одессит в Костроме».

Первая часть

Вторая часть

Третья часть

Четвертая часть

Пятая часть

Шестая часть

Седьмая часть

Восьмая часть

У меня был троюродный брат. Не то, чтобы его теперь нет совсем, но он, во-первых, остался в Одессе, а во-вторых, в нем — бывшем члене КПСС и парторге крупного научно-исследовательского института пробудилось, спавшее глубоким летаргическим сном, национальное самосознание. И теперь, на примере нашей былой дружбы стал я, господа-товарищи, лучше понимать логику Гражданской войны. Это когда один брат воевал за «красных», второй — за «белых», а остальной, например, за «зеленых», благо, что не за всяких других разноцветных. Тем не менее, дай Бог моему родственнику здравомыслия, ведь злым и упертым он был не всегда, надеюсь также, что остался он человеком остроумным. Всегда у него был в запасе найденный где-то (это в «безынтернетную», между прочим, эпоху) свежий смешной анекдот или пара-тройка поговорок собственного, по-видимому, сочинения. Таких как: «Не любишь кататься — не будешь надрываться!» или «Сколько волка не корми, а все равно в чужой колодец плюнуть хочется!». А ведь только сейчас вдумался и понял, как это характерно для одной из наших братских наций!..

Ничего не возьму из этой относительно недавней истории, кроме пословицы про «Серого», да и ту применю, пожалуй, в несколько неожиданном ключе. В Костроме я, между прочим, довольно-таки давно. Первый месяц вместе со своими открывал «терра инкогнита», а второй, также третий и четвертый искал ту самую, которая «в лес не убежит». В журналистике я уже четверть века, и захотелось мне почему-то на новом месте, как в молодости, вернуться, понимаешь, к «железу».

Вот зарисовки, характерные для того периода. Вакансия — инженер-конструктор. «Что, что? Авто…как? Ах, „Автокад“. Дома открыл, посмотрел как „на новые ворота“, закрыл, уверен, что навсегда. Одним словом — Автогад … Неделю простоял учеником токаря у станка с ЧПУ, научился — хвалили за то, что очень качественно очищаю картер от стружки, другие достижения были выражены менее ярко… Скоро стану я, ура, оператором котельной, в простонародье — истопником, и зарплата у меня будет хорошая, но маленькая. „Какая такая „корочка“? „Сколькомесячные“ курсы? А то, что четыре года четвертым механиком на четырех судах, это не в счет? А „4-го“ на борту, знаете, как зовут? „Король воды, г…а (фекалий) и пара“, между прочим… В контролеры (ОТК) я б пошел, пусть меня научат. „Не потяну? Вот оно как! Конечно, куда мне с моим высшим политехническим рылом!.. “

“Да! — говорил Маяковский. — Будь я и негром преклонных годов… скорее нашел бы работу». Кажется, точно процитировал? Но я — не «парень чернокожий», да и русский моя «мала-мала-понимай». Что касаемо годов, то все мои, а если пол не подходит, то так и скажи. Работопредоставлятель, констатирую, нынче пошел балованный…

Мои новые друзья-костромичи иронично улыбаются. «Понимаешь, — говорят, — здесь на работу берут по знакомству. Отвечаю: „Готов познакомиться!“. „Ты не понял — в Костроме принимают „по звонку“. Так диктуйте номер, позвоню…

Одно время хотелось завыть и в лес, но теперь уже не убегу!