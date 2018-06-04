Сибирские этнографы исследовали облик божеств народов Севера

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина /. Современная культура оказала большое влияние на религиозные верования и обряды коренных народов Сибири и Севера России, выяснили изучающие их быт новосибирские этнографы.

Ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Аркадий Бауло, который изучает культуру проживающих в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах хантов и манси более 30 лет, рассказал ТАСС, как по мере освоения Севера менялись представления о божествах у коренного населения.

Военный мундир и чиновничья шпага

Ханты и манси, или обские угры, живут на севере Западной Сибири, на территории Ханты-Мансийского-Югры и Ямало-Ненецкого автономных округов. Первые упоминания об их культуре относятся к XVII веку. Пантеон богов хантов и манси состоит из божеств, живущих под землей, на земле вместе с людьми, в лесах и на небе. Отца «трех миров», бога Нуми-Торума изображать не принято — почитают его детей, например, Небесного всадника Мир-Сусне-Хума, а также других духов, стоящих ниже в божественной иерархии.

Ханты и манси верят, что раньше землю населяли богатыри, которые после смерти стали духами-покровителями. При этом на первом этапе Сибирь и Север осваивали как раз военные отряды. По словам Аркадия Бауло, для хантов и манси они стали символом власти, в том числе божественной. Верования предполагают изготовление фигур божеств, чтобы позднее делать для них одежду и дарить различные вещи, которые в специальных сундуках могут копиться веками.

"Бог для хантов и манси — это некая высшая власть, они в его подчинении. Поэтому, когда они делали фигуры богов в том или ином веке, то старались наделить фигуры символами власти конкретного времени. Мы находили фигуру хантыйского покровителя, одетого в мундир пехотинца времен Екатерины II. В конце XVIII века власть Российского государства была преимущественно военной — богам дарили мундиры, шпаги, палаши", — рассказывает этнограф.

На духов-покровителей одежду надевают слой за слоем, то же происходит и с подношениями в священных сундуках, которые ставят на чердаки домов — порой в одном сундуке могут храниться подарки божествам от нескольких поколений. Если ткань портится, то такую одежду не выбрасывают, а увозят подальше в лес — духи живут там.

В XIX веке власть в России стали представлять чиновники. «Мы встречали преподнесенную хантыйским богам чиновничью шпагу, у ненцев путешественники XIX века видели фигуру божка, одетую в чиновничий мундир. В священных сундуках хантов и манси попадается немало металлических пуговиц с мундиров чиновников — чтобы боги могли этот элемент на свою одежду „нашить“. На святилищах мы обнаруживали даже очки как у чиновников — тоже символ власти», — говорит ученый.

Советские значки и немецкие пуговицы

Одним из самых интересных артефактов Бауло называет шлем с меховой опушкой, относящийся к 20-30-м годам прошлого века. На нем изображен Небесный всадник, скачущий под солнцем. Он одет в буденовку, а на боку у бога кобура с наганом. Установившаяся в стране советская власть оставила свой отпечаток в религиозных обрядах хантов и манси — этнографы встречали фигуры со значками воина-спортсмена, отличника охотничьего промысла, знаком «Ворошиловский стрелок», а также фигуру духа-покровителя в женском облике с медалью «Материнская слава» на груди.

Необычным оказалось и изображение духа-покровителя оленьих стад у хантов. На нем пришит железный царский герб с двуглавым орлом, но перевернутый. По легенде, после революции и свержения монархии герб пришили вверх ногами.

"Мы находили на территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов более десятка пуговиц 1940-х годов — с мундиров солдат подводного флота Германии. Ханты и манси тоже клали их духам-покровителям: неважно, вражеские это атрибуты или нет, важен именно элемент власти", — говорит Бауло.

Одежда для богов

По словам Бауло, еще в конце 1980-х годов домашним духам — покровителям одежду шили вручную по традиционной технологии. В последние годы ханты и манси стали относиться к нарядам духов проще, в основном их стали покупать.

"Порядка тридцати лет мы наблюдаем за святилищем около деревни Хулимсунт в Березовском районе Ханты-Мансийского округа-Югры. В 1989-м в амбарчике — месте, где размещаются божества, — сидят «отец», «сын» и «мать». У них на головах традиционные конусовидные шапочки, женщина в платке. В 2006 году они сидели уже в современных рубашках, а у главного духа на голове спортивная вязаная шапка с надписью BOSS — потому что он главный. Если в 1980-90 годы богам шили традиционную одежду, то сейчас глобализация — проще пойти в магазин и купить богам рубашку", — рассказывает Бауло.

Другой пример использования благ цивилизаций относится к советскому времени. Когда умирает человек, ханты и манси, говорит этнограф, делают его фигурку, в которую, как считается, должна вселиться душа, когда она возродится в следующем поколении. «В один из ящиков с такой фигуркой был положен проводной телефонный аппарат 1970-х годов, чтобы покойник мог позвонить родственникам с того света», — отмечает ученый.

По мнению Бауло, религиозная культура хантов и манси забывается — люди уезжают из традиционных поселков, и становится некому совершать обряды. Например, в деревне Хурумпауль в Березовском районе ХМАО в 1980-х годах было 15-20 домов, и было три святилища — поселковое, мужское и женское. Сегодня жилыми остаются три дома, нет женщин — исчезли специальные женское и мужское святилища, а на поселковое практически никто не ходит.

Верования поддерживаются там, где есть большие коренные семьи, например, в деревне Хулимсунт. Изначально деревня была мансийской, но после того, как рядом построили крупную газокомпрессорную станцию, в ней поселилось много русских, украинцев, молдаван — образовался большой современный поселок, манси в котором живет очень мало. «Однако их священное место процветает и тщательно содержится. Многое зависит от отдельных семей, если они большие, им легче продолжать традицию», — отмечает ученый.