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Собираемся в поход с ребенком
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Собираемся в поход с ребенком 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
Проверьте свои силы
Если вы до этого ни разу не ночевали в палатке, не стоит скупать весь инвентарь спортивного супермаркета, готовясь к недельному походу. Проверьте свои силы одной-двумя ночами на ближайшей разрешенной стоянке возле водоема или на собственной даче. Почувствуйте каждым сантиметром своей спины неровности грунта, услышьте в двадцать четвертый раз стоны ребенка о том, как он соскучился по мультикам и боится «вон того паука», а потом решайте — желаете ли вы продолжить этот эксперимент в пролонгированном масштабе или все же формат отдыха с трехразовым питанием и мягкой кроватью больше подходит для вашего морального благополучия.
Возьмите с собой необходимое снаряжение
Для ночевки под открытым небом вам обязательно потребуются:
— Палатка.
Желательно выбрать походный домик со сквозной вентиляцией и просторным тамбуром, чтобы было где оставить вещи. Проверьте швы и склейки, они должны быть прочными, без малейших отверстий, ведь что может быть хуже протекающей палатки и внезапного трехдневного ливня? Выбирайте палатку исходя из точного количества проживающих человек. В двухместной палатке втроем будет тесно, а в трехместной, например, вдвоем — может быть прохладно.
Ночевка в палатке — уже настоящее приключение для ребенка
— Коврик.
Это может быть и теплоизоляционная походная пенка, или более удобный, но и дорогой вариант — самонадувающийся коврик-матрас, толщиной 2-3 см. Не ведитесь на мнимый комфорт, который обещают производители пышных надувных матрасов, суля вам королевские ночи в палатке. Такие матрасы превосходно пропускают холод, так что под них обязательно придется подстелить коврик-пенку. Кроме того, они имеют неприятное свойство внезапно частично сдуваться или лопаться, так что вы рискуете посреди ночи почувствовать себя жуком, перевернувшимся на спинку и барахтающимся при попытке встать с полунадутого матраса.
— Спальные мешки.
Определите температуру, в которой вам придется существовать в походе. Разумеется, при изучении прогноза стоит обратить внимание именно на самые холодные ночные часы. Причем, учтите, что при расположении лагеря у водоема, температура в палатке ночью может оказаться на пару-тройку градусов прохладнее, чем в оптимистичном прогнозе.
— Тент.
Крайне полезная и удобная на стоянке вещь. Защитит от дождя, солнца и ветра, создаст атмосферу уютной «гостиной» хоть на берегу моря, хоть на лесной полянке.
— Столик и стулья
Определенно, своя романтика в сидении на пенках-ковриках вокруг костра или на клетчатом пледе с корзинкой фруктов есть. Однако ваши колени и пятая точка точно скажут вам спасибо за комфортабельную складную табуретку или кресло. Ну а стол жизненно необходим, если вам не хочется заниматься готовкой и употреблением пищи прямо на земле среди песка, травы и вездесущих муравьев.
На свежем воздухе обед всегда в радость
— КЛМН
Кружка, ложка, миска, нож — именно так расшифровывается эта известная всем походникам аббревиатура. Лучше всего выбирать металлические варианты — из нержавейки или алюминия. Если хочется деревянных — чтобы ближе к природе, пластмассовых — чтобы полегчк, фаянсовых — чтобы красиво, как блогер, фотографироваться с едой под сенью голубых елей, попробуйте просто один раз помыть холодной водой жирную пластмассовую или деревянную тарелку. И еще — выгрести полсотни осколков из багажника автомобиля. А потом — в магазин за миской из нержавейки. Кстати, можно прихватить и вилку, которая в КЛМН-списке не заложена. Но, к примеру, яичницу, овощной салат или шашлык привычнее есть все же ею.
— Газовая плитка
Словосочетание «походная кухня» рисует в вашем воображении подвешенный на треногах котелок над костром? Картинка, бесспорно, красивая, но современные технологии позволяют подойти к вопросу готовки более практично. Недорогая газовая плитка и несколько сменных баллонов газа — и вы в любой момент за считанные минуты сможете что-то разогреть, поджарить или заварить.
— Свет
Помните, что вечера и безлунные ночи вдали от города вполне могут проиллюстрировать присказку «хоть глаз выколи». И чтобы не выколоть себе ничего по-настоящему, следует продумать освещение. В арсенале желательно иметь:
— налобный фонарик каждому взрослому и ребенку
— удобный и яркий ручной фонарь, чтобы при необходимости осветить дальние участки вашего лагеря и застать врасплох енота, ворующего остатки каши.
— статичный свет в тент и палатки. Отлично подойдут светодиодные гирлянды, работающие от пальчиковых батареек — энергии тратят немного, а праздничную атмосферу создадут на все 100!
Свет в лагере безлунными ночами очень важен
— Репеллент
Комары, мошка, слепни — эти жужжащие недруги могут здорово подпортить отпуск, так что запасайтесь действенным репеллентом.
— Герметичный контейнер для продуктов
Тот самый енот, который доедал вашу кашу точно приведет с собой на следующий пир всю семью, включая внучатых племянников по материнской линии. А если серьезно: не хотите увидеть свою провизию раскиданной по всему лагерю или облепленной муравьями, прячте все продукты в герметичные контейнеры, которые сложно открыть даже очень цепкими лапками.
Позаботьтесь о провизии
Если вы отправляетесь в длительный пеший поход, то задача собрать подъемный рюкзак со всем необходимым рассчитывается буквально на весах. Примерное ежедневное меню на взрослого: завтрак — геркулес, 50 гр в сухом виде; обед — перекусы сухими хлебцами, печеньем, сухофруктами, ужин — гречка/рис, 80 гр в сухом виде. Однако, если вы собираетесь в поход с ребенком, рекомендуем все же автопешеходный формат: добираться до места предполагаемой стоянки на авто, куда можно загрузить все необходимое, и совершать радиальные вылазки-экспедиции. В таком случае при наличии мобильного ящика-холодильника вы сможете позволить себе и младшиим участникам кемпинга даже некоторые изыски.
С помощью газовой горелки можно быстро и просто приготовить горячие блюда
Питьевая вода. Если вы не уверены, что найдете на предполагаемом месте стоянки родник с кристалльно чистой водой, запаситесь покупными бутылями из расчета 4 литра в день на человека (с учетом готовки). И помните, даже если вы найдете на первый взгляд чистую воду, перед употреблением ее следует прокипятить или отфильтровать с помощью специальных походных фильтров.
Мясное. Отметить приезд на место первой стоянки можно с размахом: барбекю, салат из свежих овощей, прохладное вино. Дальше, увы, без доступа к цивилизации и магазину, придется обходиться консервированными продуктами. Взрослым — классической тушенкой, детям — баночными фрикадельками и мясным пюре в формате детского питания.
Хлеб. Сохранит свою свежесть первые два-три дня, дальше придется обходиться сухариками и хлебцами.
Молочное. Сегодня в любом магазине можно найти молоко, которое может храниться месяцами при температуре до 25С. Если будет жарче — лучше обойтись сухим молоком.
Яйца. Омлетом вам доведется позавтракать только в случае, если температура воздуха днем не превышает 20 градусов — именно при такой температуре Роспотребнадзор рекомендует хранить яйца в течение 25 суток (не забудьте посмотреть дату производства).
Яичница на завтрак возможна и в походных условиях
Крупы и макароны. Классические гречка, рис, макароны — идеально сочетаются с тушенкой, быстро варятся и не менее быстро потребляются даже маленькими «неедяками», нагулявшимися на природе.
Сухой паек. Печенье, хлебцы, сухари, пряники станут не только чудесным дополнением к чашке чая со свежесобранным чабрецом, но и пригодятся во время пеших экспедиций по местности.
Овощи и фрукты. Свежая зелень, огурцы и помидоры побалуют вас в первые три дня отдыха вне цивилизации. Дальше в ход идут более долгоиграющие морковь, картошка, капуста.
Чай и кофе — непременный и важный атрибут любого уважающего себя кемпинга.
Сахар, соль, пряности и соусы — по вкусу.
Разумеется, составляя свою продуктовую корзину, следует ориентироваться на свои личные предпочтения. Главное, не набирайте много скоропортящихся продуктов, иначе вам предстоят не столь печальные, сколь разорительные «похороны цыпленка табака».
Подумайте о досуге
Современным детям отдых «в диких условиях» непременно пойдет на пользу. Осталось унять их скорбь по оставленным в городской квартире гаджетам и переключить на настоящий отдых! Захватите с собой мячи, водные пистолеты, бадминтон. Придумайте квест — поиск клада с различными заданиями на выносливость и знания, пусть в конце ребята получат заслуженный ящик с игрушками и конфетами. Такой отдых они запомнят на всю жизнь!
Кладом может стать любой пустяк
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