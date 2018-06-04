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Помогите спасти пион
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Помогите спасти пион 

7dach.ru 59 минут назад
Фото: 7dach.ru
Помогите спасти пион, пожалуйста ((В прошлом году был большим, и было много цветков, а в этом году вырос не более 10 см… И еще пару дней назад листья стали желтеть ((
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