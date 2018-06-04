Гороскоп на неделю с 4 по 10 июня

В начале июня рождаются невероятно упрямые и сильные люди, которые могут годами идти к намеченной цели, не обращая внимания на препятствия. Окружающие не всегда понимают такого упорства, но отговорить Близнецов от уже принятого решения еще никому не удавалось.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Довольно напряженное в профессиональном смысле время. Скорее всего, от вас потребуют решить важную задачу, при этом семейные вопросы вас будут постоянно отвлекать от дела. На этой неделе ваша интуиция будет работать безошибочно. Почаще прислушивайтесь к себе, принимая важное решение.

Отношения

Овны, особенно молодые, захотят большей свободы и независимости. Это желание может привести к конфликту с родителями или партнером по браку, которые будут не готовы к потере контроля. Постарайтесь действовать мягче и не рубить с плеча там, где можно просто переждать.

Здоровье

Ваше самочувствие будет напрямую зависеть от того, как много обязательств вы на себя возьмете. Груз ответственности может оказаться неподъемным: возможны боли в спине, обострение остеохондроза и другие проблемы с позвоночником.

Покупка

Звезды советуют подумать о себе и купить то, что принесет вам искреннее удовольствие. Это может быть какой-то смешной пустяк или брендовая вещь, но она заставит вас улыбаться.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

На этой неделе вам придется много и активно действовать, решать не только свои, но и чужие дела. Чтобы не суетиться, придется позаботиться о своем рабочем графике: постарайтесь оптимизировать процессы и не расстраивайтесь, если какие-то проекты все-таки не успеете закончить вовремя. В конце концов, у вас всего две руки.

Отношения

Отношения с любимым человеком в этот период станут крепче. А вот с окружающими могут испортиться, если вы станете слушать сплетни и обсуждать других людей. Помните, что не стоит говорить о человеке за глаза то, что вы не могли бы повторить ему лично.

Здоровье

Слабое место на этой неделе — горло. Не сидите под кондиционером и не злоупотребляйте холодными коктейлями. Иначе начало лета омрачится простудой.

Покупка

Собственный автомобиль может стать источником лишних расходов. На этой неделе слишком велика вероятность потратиться на ремонт или оплату штрафов за нарушение ПДД.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Благоприятный период. Сейчас вы можете вырваться далеко вперед благодаря способности сконцентрироваться на главном и четко расставить приоритеты. Начните неделю с составления оптимального плана действий, и все у вас пойдет как по маслу.

Отношения

В семейной жизни возможны конфликты из-за денег. Главной причиной раздора может стать ваша попытка потратить часть общего бюджета на исполнение своих не самых актуальных желаний. Мечта — это хорошо, но обязательно нужно посоветоваться с партнером. Если вы одиноки, присмотритесь к коллегам — может вспыхнуть взаимная симпатия.

Здоровье

Подходящий период для того, чтобы начать битву с вредными привычками. Сейчас вы можете всерьез взяться за свое самочувствие и преуспеть в биохакинге.

Покупка

В финансовом плане ситуация крайне нестабильна. Есть серьезная вероятность того, что вы не получите ту сумму денег, на которую рассчитывали, в нужные сроки. Скорее всего, придется затянуть на время пояс и найти способ избежать финансовой ямы.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Не все будет благополучным. Обстоятельства могут вмешаться в ваши планы и помешать осуществить все задуманное. Не стоит опускать рук. Просто на время остановитесь, возьмите паузу и отдохните. Через какое-то время все, что не удалось сделать на этой неделе, произойдет само собой.

Отношения

Вы можете почувствовать острое желание пожить для себя, заботиться только о своем удовольствии. У тех, кто при этом состоит в браке, по этому поводу могут произойти конфликты со второй половиной. Свободные от обязательств Раки могут погрузиться в отчаянный флирт и получить массу мимолетных, но приятных эмоций.

Здоровье

Не заставляйте себя делать что-либо через силу, иначе это может негативно сказаться на вашем самочувствии — как эмоциональном, так и физическом.

Покупка

Удачное время для приобретения различной парфюмерии. Вы можете сменить надоевший аромат, найти тот запах, который максимально полно выражает ваш характер.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

На работе вас ждет спокойный, но малоэффективный период. Это хорошее время для того, чтобы выполнить текучку, до которой у вас раньше не доходили руки, навести порядок на рабочем месте, избавиться от лишнего. Можете заняться налаживанием контактов с коллегами.

Отношения

Большую часть времени стоит уделить близким людям. Чем чаще вы будете находиться в кругу семьи, тем гармоничнее и радостнее будут ваши отношения. Сейчас вы можете инициировать какое-то совместное крупное дело: например, генеральную уборку или ремонт. Так ваши отношения еще сильнее укрепятся. Если у вас нет любимого человека, вы можете познакомиться с кем-то по интернету или по рекомендации друзей.

Здоровье

Позаботьтесь о своем здоровье. Середина недели благоприятна для посещения бани или сауны — вы почувствуете прилив энергии. Также улучшить самочувствие помогут прогулки и полезная еда. А вот от алкоголя и недосыпов сейчас лучше отказаться.

Покупка

Благоприятное время для бытовых хлопот и связанных с ними трат. Вы можете посещать строительные магазины, покупать растения на дачу или домашние цветы.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Для вас наступает отличный момент, чтобы избавиться от лишнего: обременительных контактов, направлений, которые не приносят вам дохода, наскучившей работы. Решившись на перемены, вы можете почувствовать облегчение и желание погрузиться в развлечения, однако следовать за этим желанием не нужно. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на том, что у вас осталось.

Отношения

Отношения с любимым человеком станут спокойнее и стабильнее. Если вы находитесь в официальном браке, то сможете упрочить ваш союз. Главный секрет успеха заключается в своевременном проговаривании тех проблем, которые вас тревожат. Вам удастся построить конструктивный диалог и уладить все конфликты. Тем, кто недавно вступил в новые отношения, стоит придержать свои собственнические инстинкты. Вы можете напугать партнера.

Здоровье

Возможны приступы головной боли у метеозависимых Дев.

Покупка

Посещение ювелирных магазинов порадует вас. Вы можете найти необычную вещицу по вменяемой цене, которая идеально дополнит ваш образ.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

На этой неделе вы рискуете оказаться участником какого-то конфликта. Чтобы этого не произошло, звезды советуют с головой уйти в работу. Вам будет просто некогда участвовать в чужих разборках и доказывать свою правоту. В этом случае все разрешится самым оптимальным для вас образом.

Отношения

В отношениях с любимым человеком контролируйте свои поступки и высказывания. Переступить черту будет очень просто, может возникнуть риск расставания. Будьте доброжелательны и помните, что другого человека не переделать, можно лишь изменить свое отношение к нему.

Здоровье

Не пренебрегайте занятиями спортом. Сейчас вам очень нужны физические упражнения.

Покупка

Дополнительных вложений потребуют ваши близкие. Например, вам придется оплатить чье-то лечение или образование.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Удачный период для тех, кто на работе делает что-то руками. Это не только строители и рабочие, но и художники, хирурги.

Отношения

На этой неделе родные и близкие будут обращаться к вам за помощью чаще обычного. Вполне возможно, что вы начнете решать их проблемы в ущерб своим делам. Постарайтесь не допустить этого. Сейчас самое время задуматься о том, те ли люди находятся рядом с вами и не злоупотребляют ли они вашей отзывчивостью.

Здоровье

Травмоопасный период. Соблюдайте технику безопасности и правила дорожного движения.

Покупка

Сейчас вам стоит заняться саморазвитием, творчеством или хобби. Возможно, эти занятия потребуют от вас дополнительных трат, но удовольствие вы получите гарантированное.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Вы добьетесь заметного успеха, если будете советоваться с более опытными коллегами. Сейчас не стоит стесняться и бояться пошатнуть свой авторитет. Адекватная оценка собственных способностей и умение ценить чужой опыт вызовут среди сотрудников уважение.

Отношения

Тех, кто влюблен, ждет трудная неделя. Вас будет бросать из одной крайности в другую — от ненависти до любви, от самых романтических предчувствий до уныния и ожидания худшего. Важную роль в этом сыграет несовместимость дружеских и любовных отношений. Лучше не появляться сейчас со своим избранником в компании друзей — никто не будет этому рад. А вот семейных Стрельцов ждет очень гармоничный период.

Здоровье

Будьте осторожны с приемом медикаментов или других сильнодействующих веществ. Есть риск передозировки.

Покупка

Удачное время для посещения салона красоты, косметолога. Все вложения в вашу внешность окупятся с лихвой, вы будете довольны произведенным на окружающих эффектом.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

На этой неделе может наступить переломный момент в вашей деятельности. Вы многое поймете про себя и свои желания, определитесь с приоритетами на ближайшие несколько лет.

Отношения

Для тех, кто находится в постоянных отношениях, неделя пройдет нестабильно. Вы можете столкнуться с неодобрением или отсутствием поддержки от партнера или сами окажетесь в роли критика. Отношения с другими родственниками также могут стать хуже.

Здоровье

Возможно, вам придется вплотную заняться своими хроническими заболеваниями. Не запускайте этот процесс, тогда все закончится хорошо.

Покупка

Хоть шопинг для Козерогов — одно из лучших лекарств, сейчас не стоит транжирить деньги на вещи, которые не были запланированы заранее. Постарайтесь не заходить в бутики, чтобы лишний раз себя не провоцировать на необдуманные покупки.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Не позволяйте окружающим отвлекать вас от своей цели. Иначе вы можете погрязнуть в куче мелких и не особо нужных задач и не выполнить главного. Самый важный навык на этой неделе — твердо и уверенно говорить «нет».

Отношения

Попытка завести новый роман вряд ли увенчается успехом. Сейчас вам будет трудно найти человека, с которым действительно захочется проводить время. Лучше сконцентрироваться на себе и своих ощущениях, а не пытаться обязательно найти себе партнера.

Здоровье

Ваш организм сейчас уязвим перед возможными простудами. Избегайте кондиционеров, одевайтесь по погоде и обязательно берите с собой зонт.

Покупка

Удачным приобретением может стать автомобиль или мотоцикл. Если вы уже давно хотели вступить в ряды автомобилистов, то сейчас самое время.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Благоприятный период для саморазвития и расширения кругозора. В это время особенно внимательно приглядывайтесь к окружающим людям — можете встретить человека, который станет вашим наставником и поможет разобраться в сложных вопросах.

Отношения

Вы почувствуете желание чем-то порадовать и побаловать своего любимого человека. Вовсе не обязательно тратить много денег на подарки, гораздо сильнее вторая половинка оценит долгий разговор по душам или романтическую прогулку под звездами.

Здоровье

Наиболее уязвимы в это время уши-горло-нос. Не сидите под кондиционером и избегайте напитков со льдом, иначе предстоит долгое и неприятное лечение.

Покупка

На этой неделе вам нужно сдерживать любые проявления азарта. Иначе вы можете потерять крупную сумму.