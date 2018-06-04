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Россельхознадзор прокомментировал возможность отказа от электронной сертификации молочной продукции
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Россельхознадзор прокомментировал возможность отказа от электронной сертификации молочной продукции 

Rambler News Service 1 час назад
В Россельхознадзоре прокомментировали возможность отказа от электронной сертификации молочной продукции.
«Маркировка, как таковая, не решит проблемы с обманом потребителя, которые встречаются повсеместно. Это будет лишь иной способ преподнесения информации, а не возможность заставить производителя работать честно», — сказала RNS официальный представитель ведомства Юлия Мелано.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщила, что на встрече у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждалось исключение готовой молочной продукции из перечня товаров, подлежащих сертификации в электронной ветеринарной системе «Меркурий».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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