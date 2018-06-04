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Россельхознадзор запретил ввоз молока с двух белорусских предприятий
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Россельхознадзор запретил ввоз молока с двух белорусских предприятий 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России молочных продуктов с двух белорусских предприятий. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Речь идет о Глубокском молочно-консервном комбинате и ОАО «Здравушка –милк». В продукции первого обнаружили семь запрещенных и вредных веществ, в том числе антибиотик тетрациклин, в продукции второго выявлен альбендазол сульфон.
"Белорусские предприятия продолжают нарушать требования законодательства ЕАЭС при поставках молочной продукции на российский рынок. В этой связи, ведомство вынуждено ввести с 6 июня 2018 года режим временных ограничений в отношении двух компаний", — говорится в сообщении.
В то же время Россельхознадзор снял ограничения на поставку в Россию продукции белорусского предприятия ОАО «Молочные горки».
Ранее Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молочной продукции из Казахстана.
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