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Россия вновь ограничила поставки белорусского молока
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Россия вновь ограничила поставки белорусского молока 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Россельхознадзор временно ограничил поставки белорусского молока и молочной продукции в Россию, сообщается на сайте ведомства. Ограничения вступят в силу 6 июня.
Запрет коснется всей молочной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров. Такое решение в ведомстве объяснили выявлением большого количества нарушений в импортируемой продукции. Ограничения отменят после урегулирования ситуации.
Ранее, 22 февраля, Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты. Под ограничения попали молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.
В феврале 2017 года Россия ограничила ввоз белорусской говядины.
Это произошло после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал главу Россельхознадзора Сергея Данкверта и потребовал завести на него уголовное дело из-за ущерба, якобы причиненного республике действиями ведомства.
Россельхознадзор неоднократно обвинял Белоруссию в реэкспорте продуктов из европейских стран, в отношении которых Москва установила продуктовое эмбарго. Ведомство указывало на поставки морепродуктов и фруктов, например папайи. Минск объяснял, что товары, растаможенные в Белоруссии, становятся белорусскими.
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Женский форум  Ещё 26 источников 
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