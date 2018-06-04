Россия вновь ограничила поставки белорусского молока

Россельхознадзор временно ограничил поставки белорусского молока и молочной продукции в Россию, сообщается на сайте ведомства. Ограничения вступят в силу 6 июня.

Запрет коснется всей молочной продукции, поставляемой в потребительской таре объемом более 2,5 литров. Такое решение в ведомстве объяснили выявлением большого количества нарушений в импортируемой продукции. Ограничения отменят после урегулирования ситуации.

Ранее, 22 февраля, Россельхознадзор запретил ввозить в Россию белорусское молоко и молочные продукты. Под ограничения попали молоко и сухие сливки, молочная сыворотка и молочный концентрат.

В феврале 2017 года Россия ограничила ввоз белорусской говядины.

Это произошло после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал главу Россельхознадзора Сергея Данкверта и потребовал завести на него уголовное дело из-за ущерба, якобы причиненного республике действиями ведомства.

Россельхознадзор неоднократно обвинял Белоруссию в реэкспорте продуктов из европейских стран, в отношении которых Москва установила продуктовое эмбарго. Ведомство указывало на поставки морепродуктов и фруктов, например папайи. Минск объяснял, что товары, растаможенные в Белоруссии, становятся белорусскими.