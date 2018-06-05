Ещё
В Белоруссии назвали ограничение России на поставки молока проявлением протекционизма
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Белоруссии назвали ограничение России на поставки молока проявлением протекционизма 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что решение Россельхознадзора об ограничении поставок белорусской молочной продукции направлено на вытеснение производителей Белоруссии с российского рынка. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы наблюдаем такие неадекватные действия Россельхознадзора в отношении предприятий Белоруссии — неаргументированные, необоснованные ничем действия", — сказал Заяц.
Он также добавил, что это очередное проявление протекционизма.
"Идет выбивание с рынка (России) предприятий Беларуси", — заявил Заяц.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России молочных продуктов с двух белорусских предприятий.
Газета.Ru: последние новости
В России стартует эксперимент по маркировке обуви Британская серфингистка шокировала подписчиков откровенным фото Вуди Аллен: я должен быть на афише движения #MeToo
Женский форум  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужасающие фото звезд до и после пластики18
Британка оспорит звание «самой горячей бабушки»
Изнемогающая Валерия попросила помощи13
Какие позы в сексе нравятся женщинам меньше всего
«Какой ужас»: Волочкова показала полуголую дочь8
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
06:17
Вещества, вызывающие смертельные зависимости
Здоровье
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
10:47
Как живут звёздные голливудские детки
Звёзды Дети
02:55
Как понять, что вы — экстрасенс
Психология
08:45
Эпидемии, которые чуть не уничтожили людей
Здоровье
01:00
Валерия в микрошортах показала идеальные бедра
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение