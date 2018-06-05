В Белоруссии заявили о выбивании своего молока с российского рынка 

Белорусский министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц заявил, что Россия выбивает с рынка белорусскую молочную продукцию, передает Tut.by.
«Мы ждали положительного решения Россельхознадзора, но пока так и не дождались. Вчерашний выпад — это очередной протекционистский шаг. Идет выбивание с рынка», — сказал он, отметив, что отклонений от норм в составе белорусского молока не выявлено.
Накануне Россельхознадзор объявил о введении с 6 июля временных ограничений на ввоз белорусского молока в Россию. Официальный представитель ведомства Юлия Мелано заявила, что запрет также распространяется на ввоз «сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка».