Дайджест Mojo Media #53

Что дает прочтение наших дайджестов? Ну если ты видишь этот текст, значит, ты жив, что уже само по себе неплохо. Кроме того, интернет работает, что тоже повод для радости. А главное, у тебя есть возможность познакомиться с нашими старыми, но не устаревшими материалами, которыми мы очень гордимся. Но довольно паясничества — читай описания, переходи по ссылке и слушай.

BroDude

Как древние философы гнобили друг друга и людей: Диоген (тот, который из бочки) был настоящим Джи Джи Аллином античного мира. В его отношениях с обществом тоже в больших количествах присутствовало говно, эпатаж и откровенная провокация. Философов древности можно с большой натяжкой назвать приятными людьми. Их словесные споры и поучения больше напоминали «Прожарку» в лучших ее традициях. С тем лишь отличием, что пацаны делали это не в шутку, а на полном серьезе. Фактически мы считаем мудрецами ребят, которые не гнушались обосрать человеческую репутацию и втоптать кого-то в грязь только потому, что они с ним не согласны. Об этом и статья. 14 научно обоснованных причин, почему порно — это яд: Пацаны! Дрочить — это не то чтобы грешно: волосики на мозолистых ладошках не вырастут и глаза не опухнут. Но вот психологических проблем, увы, не избежать. Если теребить часто, разумеется. 7 необычных вещей, которые люди делают в других странах: Всегда интересно заглянуть в замочную скважину и посмотреть на то, как живут другие. А потом самодовольно ляпнуть: «Я ж говорил, что там живут одни идиоты!». А кто-то посчитает подобные национальные особенности интересными. Прочти и попробуй понять загадочную индонезийскую душу и странные испанские законы. 9 научных причин, почему отдых на природе полезен: Паскуда Локи наверняка споил бога лета Фрея, заставил закусывать галлюциногенными грибами берсерков и отправил душить Мирового Змея. А иначе объяснить, что творилось с погодой 1 июня, невозможно. Но когда-нибудь придет долгожданное тепло, и еще одной отмазкой, чтобы не выходить из дома, станет меньше. Отдых на природе — это не просто дань уважения традиции. Это действительно полезно. О чем, собственно, и пишем.

Heroine

Почему я люблю его, а он меня нет?: Это вопрос от одной из наших читательниц. Ну что ж, вы спрашивали — мы ответили. Как объяснить странное поведение парня: он скотина или сам до конца не разобрался? И, самое главное, что делать вопрошающей? Все четко, жестко, но по делу. Как мы любим. 6 способов выглядеть свежей и отдохнувшей: В первую очередь поменьше нервничать и размениваться на мелочи. Тогда эти 6 способов будут действительно полезными и эффективными, а мешки под глазами и внешний вид, напоминающий о гремлинах, канут в небытие. 5 стереотипов, из-за которых ты не можешь испытать оргазм: Любовь, красота и секс — вот три силы, которые правят миром. И обо всех трех максимально откровенно пишут только в Heroine. В сексе ведь обе стороны интересует оргазм, но что же мешает его получить? Причин уйма, и, как правило, во главе их стоят стереотипы. План действий максимально прост: шлем их к черту и наслаждаемся. А что за стереотипы, мы подскажем.

Подкасты

«Работник месяца» А мы все ждем, пока до нас наконец-таки дойдет наш долгожданный гость. Вторую неделю уж! Но оно того стоит, поэтому запасаемся терпением. «Ребята, мы потрахались» Интересная закономерность получается: у симпатичных девушек с мужчинами какие-то проблемы, а вот у неочаровательных — проблем с партнерами никаких. В чем дело? В самооценке? Если да, то в чьей? А главное, как об этом не думать — в нашем подкасте.

«Дикие утки» В «Диких утках» была группа, максимально соответствующая названию шоу, — «Дикие». Ребята поделились историями из своей творческой жизни, рассказали о проблемах на концертах и вспомнили дедушку Сталина с его дачей.

«Мы в этом живем» Ребята вспомнили свой лучший выпуск и решили сыграть в Dungeons & Dragons. Герои боролись с очередным злом и спасали жителей городка от оборотней и лжефеминистов. Какой смысл обсуждать новости, если есть старый добрый «ДНД».