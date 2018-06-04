Как стать миллиардером? Семь простых принципов работы над собой и бизнесом

Чтобы заработать огромные деньги, не нужно бесконечно «визуализировать», строить бизнес-планы и «думать по-особенному». Все куда банальнее: много работы, капля везения и умение концентрироваться. Улучшение уровня жизни и рост заработных плат приводят к тому, что все больше людей хочет зарабатывать миллионы и тратить их «красиво и стильно». Да, все больше людей на планете сравнивает себя с миллиардерами и при этом спрашивает «A чем я хуже?», пишет журналист и аналитик Барри Ритгольц, автор Bloomberg . Он часто общается с богатыми людьми и уверен: советы коучей о том, что «нужно думать как миллионер», «мечтать» и «визуализировать» не имеют никакого реального отношения к зарабатыванию денег.

Как заработать миллиард: главные принципы

1. Реалистичность. Нужно всегда понимать реальное положение ваших дел, если вы не имеете ясного представления о том, что происходит на рынке и в вашей компании, вы никогда и ничего не сможете заработать.

2. Много работы. Трудиться нужно упорно, не жалея себя, особенно на старте карьеры. Среди бизнесменов, с которыми общался Ритгольц, нет ни одного, кто бы получил свое состоянием от родителей или иных родственников.

3. Концентрация на процессе. Нужно не мечтать о результате, a концентрироваться на процессе. Думайте, как каждое ваше решение повлияет на работу здесь и сейчас, учитесь на ошибках, идите вперед, но думайте при этом не только об итоговом результате.

4. Постоянное чтение. Изучать нужно не только книги о финансах и бизнесе, но и философские трактаты, книги по истории и искусству: там можно почерпнуть не меньше много мудрых идей, понять основные принципы мироустройства.

5. Везение как определяющий фактор. Миллионеры часто признаются, что когда-то у них «все сошлось» именно потому, что фортуна была на их стороне.

6. Возможности, которые не нужно упускать. Возможность — это совокупность упорного труда и удачи. В жизни может часто везти, но если вы не умеете использовать свой шанс, никакая удача не поможет ни вам, ни вашему бизнесу. Подарки судьбы нужно вовремя «капитализировать».

7. Никакого высокомерия. Важно иметь верную самооценку: миллионер — это человек, который не лучше и не хуже других. Даже когда вы буквально несетесь наверх, к успеху, нужно помнить: смотреть на людей сверху вниз весьма опасно, да и просто некультурно.

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