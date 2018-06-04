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После полувековой дружбы британки оказались родными сестрами
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После полувековой дружбы британки оказались родными сестрами 

360tv.ru 1 час назад
Жительницы Великобритании дружили 50 лет, и только потом узнали, что были кровными сестрами. Об этом сообщил портал Metro.
Кара Джейн Фаррар Петерсон в свои 52 года обнаружила, что приходится родной сестрой подруге детства Карен Смит. Она потратила полжизни, пытаясь выяснить, кем был ее настоящий отец. Мать девушки была замужем шесть раз, а после госпитализирована с психическим расстройством. Из-за этого Кару забрали в детский дом, и связь с подругой была потеряна.
Но в 2015 году в социальной сети Facebook подруги возобновили общение. Обе начали замечать внешние сходства на фотографиях, после чего решили сделать тест ДНК, который показал, что у них общий отец.
«Это полностью меня изменило. Я всегда чувствовала себя потерянной душой, но теперь я наконец ощущаю себя причастной к чему-то большему. Мне бы хотелось вернуться в прошлое и быть ближе со своей сестрой. У нас всегда была некая связь, даже когда мы не знали о родстве», — рассказала Петерсон.
Это не единственный случай, когда родные находят друг друга спустя много времени. Так, из-за неосторожности в родильном отделении врачи перепутали двух детей в Челябинской области. В результате в семьях начались конфликты, поскольку дети не были похожи на родителей. Только через 40 лет семьи узнали правду.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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