«На работу, как на праздник». Как подготовиться к собеседованию

Уверенность пригодиться, но с тем, что не нужна самоподготовка Елена Лимонова, основатель и директор по развитию кадрового агентства Staff-UP, не согласна.

Безусловно, нужно готовиться к собеседованию. Заранее следует узнавать все о компании. Изучить, чем она занимается. В любом случае от работодателя прозвучит вопрос: что вы знаете о компании? Почему вы к нам решили прийти? Вы должны быть готовы ответить на эти вопросы. Зубрить готовые ответы не надо. Работодатель — человек опытный, он обязательно это увидит.

Самое главное — самооценка!

По статистике 70% собеседований проходят неудачно, только потому, что человек не задумался об этом факторе. Из-за высокомерия, или же наоборот низкой самооценки соискатель лишает себя возможности получить вакантное место.

Прежде чем идти на собеседование, следует задать себе два основных вопроса:

1) Почему я хочу пойти работать именно в эту компанию?

2) Почему эта компания должна взять на работу именно меня?

Такие вопросы облегчат процесс собеседования, правильно расставят акценты и помогут разобраться во внутренних оценках самого себя.

Как вести себя на собеседовании, что можно говорить и о чем желательно умолчать?

На собеседовании соискатель должен:

· Уверенно рассказывать какими навыками обладает (ключевое здесь, чтобы они совпадали с требованиями компании). Если опыт работы небольшой, возможно демонстрировать знания, полученные в ВУЗе — темы курсовых или дипломных работы, практику или стажировку;

· Придерживаться паритетной, равной позиции по отношению к работодателю;

· Быть максимально дружелюбным, но не чересчур;

· Показывать свою готовность к работе, понимать.

Совет: Нельзя забывать на собеседовании действует человеческий фактор! В практике довольно часто по итогам одного интервью (руководителя и соискателя) работодатель понимает, что именно этого человека он хочет видеть в своей компании и с ним сотрудничать.

Соискатель не должен:

· Теряться (на собеседовании могут задать совсем разные вопросы, на первый взгляд, не касающиеся должностных обязанностей или вакансий. Стоит спокойно отнестись к этим вопросам и не отвечать шаблонами. В оценке кандидата важна каждая деталь);

· Жаловаться на жизненные обстоятельства, говорить, что не хватает денег и т.д. ;

· Плохо отзываться о руководителе на прошлом месте работы;

· Комментировать ожидаемый оклад;

· Хвастаться своим опытом работы;

· Выпрашивать работу;

· Честно признаться работодателю, что присутствует волнение (зачастую работодатель дает работу не только профессионалу, но человеку, с которым в дальнейшем было бы комфортно работать, которому можно было бы доверять).

Совет: Нужно быть готовым к диалогу о заработной плате и о ваших задачах. Это немаловажный пункт в собеседовании. В настоящее время зарплата в основном договорная, поэтому как вы проявите себя на собеседовании будет зависеть на месячном окладе. Так как помимо зарплаты важен для современного соискателя и карьерный рост, следует понимать свои задачи и цели.

На позиции управленческого старта чаще всего встречаются домашние задания, домашние работы, мини проекты, мини сформированные стратегии. Этого пугаться не нужно. Многие соискатели думают, что это попытка бесплатно использовать их знания, на самом деле нет. Это является домашней работой, которая помогает работодателю в принятии решения: брать сотрудника на работу или нет.

Совет: Будьте внимательны к тому, о чем пишите в социальных сетях и как в целом выглядит Ваш профиль. Работодатели часто обращают на это внимание.

На заметку: какие бывают типы сотрудников?

Существуют разные методики. Сегодня популярна и часто используется методика DISC, которая определяет к какому типу личности можно отнести человека, который пришел на собеседование.

В зависимости от того, как соискатель себя ведет, выделяются 4 типа личности: D, I, S, C.

Люди D: директивные управленцы, администраторы. Активны, ценят время. В работе прежде всего ценят результат и для достижения его способны выстроить алгоритмы и систему работы. Их страх — поражение. Они не привыкли проигрывать.

Люди I: харизматичные лидеры — за ними легко идет команда. Их отличает любовь к людям, эмоциональное управление и вовлеченность в работе. Они могут быть менее последовательны в достижении цели, чем Люди D, но более изобретательны. Стремятся к признанию и болезненно реагируют на равнодушие.

Люди S: не конкурируют за кресло управленца, компромиссны. Очень внимательны к коллегам, часто привержены к компании долгие годы, являются искренними адвокатами организации, в которой работают. Рекомендуют её своим знакомым. Некомфортно чувствуют себя в агрессивном коллективе и с излишне директивным руководителем.

Люди C: как и Люди S не борются за власть. Страх — допустить ошибку, поэтому они сторонники алгоритмов, системы работы, с возможностью максимально исключить человеческий фактор.