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80-летняя Джейн Фонда произвела фурор на мероприятии в Нью-Йорке
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80-летняя Джейн Фонда произвела фурор на мероприятии в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вчера в Нью-Йорке состоялась презентация 4 сезона комедийного сериала «Грэйс и Фрэнки», главные роли в котором исполняют 80-летняя Джейн Фонда и 78-летняя Лили Томлен. Легендарная звезда 70-х Фонда буквально затмила всех своим появлением: актриса предстала в обтягивающем удлиненном топе с кружевным принтом. Благодаря широкому ремню знаменитость продемонстрировала великолепную талию и подтянутую форму. Небрежная укладка и макияж с акцентом на глазах стали прекрасным завершением этого выверенного образа Джейн, которая в очередной раз доказала, что у истинной красоты нет возраста!
Напомним, что премьера нового сезона «Грэйс и Фрэнки» состоялась в январе этого года. Сериал-ситком является проектом студии Netflix и за 3 года своего существования завоевал высокие оценки телезрителей и критиков.
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