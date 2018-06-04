80-летняя Джейн Фонда произвела фурор на мероприятии в Нью-Йорке

Вчера в Нью-Йорке состоялась презентация 4 сезона комедийного сериала «Грэйс и Фрэнки», главные роли в котором исполняют 80-летняя Джейн Фонда и 78-летняя Лили Томлен. Легендарная звезда 70-х Фонда буквально затмила всех своим появлением: актриса предстала в обтягивающем удлиненном топе с кружевным принтом. Благодаря широкому ремню знаменитость продемонстрировала великолепную талию и подтянутую форму. Небрежная укладка и макияж с акцентом на глазах стали прекрасным завершением этого выверенного образа Джейн, которая в очередной раз доказала, что у истинной красоты нет возраста!