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Знает, как себя подать: 80-летняя Джейн Фонда стала звездой премьеры шоу Netflix
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Знает, как себя подать: 80-летняя Джейн Фонда стала звездой премьеры шоу Netflix 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
В Нью-Йорке состоялась презентация нового четвертого сезона комедийного сериала «Грэйс и Фрэнки», главные роли в котором исполняют 80-летняя Джейн Фонда и 78-летняя Лили Томлен. В проекте актрисы играют двух давно враждующих соперниц, которым внезапно пришлось сблизиться и подружиться, когда они узнали, что их мужья влюблены друг в друга.
На красной ковровой дорожке экранные подруги также выступили единым фронтом, и обе выбрали запоминающиеся наряды. Однако, если Лили сделала ставку на яркость, то Джейн отдала предпочтение элегантности и не прогадала.
Актриса надела классические прямые черные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги. Приталенный топ и широкий ремень сделали акцент на тонкой талии актрисы, а правильно подобранные укладка и макияж стали правильным завершением выверенного образа актрисы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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