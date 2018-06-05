Знает, как себя подать: 80-летняя Джейн Фонда стала звездой премьеры шоу Netflix

В Нью-Йорке состоялась презентация нового четвертого сезона комедийного сериала «Грэйс и Фрэнки», главные роли в котором исполняют 80-летняя Джейн Фонда и 78-летняя Лили Томлен. В проекте актрисы играют двух давно враждующих соперниц, которым внезапно пришлось сблизиться и подружиться, когда они узнали, что их мужья влюблены друг в друга.

На красной ковровой дорожке экранные подруги также выступили единым фронтом, и обе выбрали запоминающиеся наряды. Однако, если Лили сделала ставку на яркость, то Джейн отдала предпочтение элегантности и не прогадала.

Актриса надела классические прямые черные брюки, которые подчеркнули ее стройные ноги. Приталенный топ и широкий ремень сделали акцент на тонкой талии актрисы, а правильно подобранные укладка и макияж стали правильным завершением выверенного образа актрисы.