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Названы признаки настоящего пива
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Названы признаки настоящего пива 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Перед началом чемпионата мира по футболу эксперты «Роскачества» собираются оценить более 40 сортов импортного и отечественного пива. Об этом сообщается в материалах ведомства, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».
Специалисты будут обращать внимание на цвет, насыщенность вкуса и аромат напитка, общую долю спирта, кислотность, массовую долю двуокиси углерода, высоту пены и ее стойкость. Эксперименты пройдут в лабораторных условиях.
Также «Роскачество» перечислило признаки качественного пива и разработало рекомендации по выбору этого напитка. Любители пива могут самостоятельно оценить качество напитка, обратив внимание на его пену, — если она сохраняет свою стойкость менее трех минут, то это означает, что пиво не самого высокого качества. Но этот способ не применим в отношении эля, сидра, крафтового пива и пивных напитков, для которых угасающая пена может быть «авторской» характеристикой, отмечают эксперты.
Также «Роскачество» рекомендует обращать внимание на информацию, которая указана на этикетке, на тип напитка и минимальное значение объемной доли этилового спирта. В настоящем пиве количество солода и хмеля не должно составлять менее 80 процентов. Это позволяет пиву иметь ​насыщенный вкус, аромат, а также достаточный уровень пенообразования, отмечают эксперты.
Допускается использование в производстве пива сахара-песка и сахаросодержащих продуктов, ячменя, пшеницы, рисовой и кукурузной крупы. Применение иного сырья не опасно для потребителя, однако полученный продукт, не может называться пивом, а должен называться пивным напитком. «Если пивной напиток на этикетке называют пивом, то такая продукция интерпретируется как фальсификат», — отмечает замглавы испытательного центра Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Сергей Хуршудян.
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